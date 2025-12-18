نائب مدير الـFBI يعلن استقالته بعد أقل من عام

أعلن نائب مدير (FBI) دان بونجينو،استقالته، وذلك بعد أقل من عام على توليه المهمة.

وقال بونجينو عبر«إكس»: «سأترك منصبي في في شهر كانون الثاني. أود أن أشكر ، والمدعية العامة بام بوندي، ومدير المكتب كاش على إتاحة الفرصة لي للخدمة بهدف وغاية. والأهم من ذلك، أشكر زملائي على شرف خدمتكم. بارك الله في أميركا وكل من يدافع عنها».

وكان الرئيس الأميركي قد أكد أن بونجينو يتجه لمغادرة منصبه بعد انضمامه إلى الإدارة في شهر آذار الماضي، مشيدًا بأدائه خلال فترة عمله. وقال : «لقد قام دان بعمل رائع، وأعتقد أنه يرغب في العودة إلى برنامجه».