نائب مدير الـFBI يعلن استقالته بعد أقل من عام

أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) دان بونجينو،استقالته، وذلك بعد أقل من عام على توليه المهمة.
وقال بونجينو عبر«إكس»: «سأترك منصبي في مكتب التحقيقات الفيدرالي في شهر كانون الثاني. أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب، والمدعية العامة بام بوندي، ومدير المكتب كاش باتيل على إتاحة الفرصة لي للخدمة بهدف وغاية. والأهم من ذلك، أشكر زملائي الأميركيين على شرف خدمتكم. بارك الله في أميركا وكل من يدافع عنها».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد أن بونجينو يتجه لمغادرة منصبه بعد انضمامه إلى الإدارة في شهر آذار الماضي، مشيدًا بأدائه خلال فترة عمله. وقال ترامب: «لقد قام دان بعمل رائع، وأعتقد أنه يرغب في العودة إلى برنامجه».