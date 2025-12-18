هل يحق لترامب الترشح لولاية ثالثة؟ تقرير يكشف

أفادت ، بأن ديرشويتز الأستاذ المتقاعد للقانون أبلغ بأن الأميركي ليس واضحا بشأن ما إذا كان بإمكانه شغل المنصب لولاية ثالثة.

وقال ديرشويتز للصحيفة إنه أدلى بهذا التعليق خلال مناقشة مع ، الثلاثاء الماضي، حول مسودة كتاب يؤلفه المحامي الذي يحمل عنوان "هل يمكن للرئيس ترامب دستوريًا الترشح لولاية ثالثة؟"، والمقرر نشره العام المقبل.

وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي في جزء منه على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

وأوضح ديرشوفيتز أن الكتاب يُفصّل مجموعةً من السيناريوهات التي يُمكن فيها لشخصٍ ما الترشح لولاية ثالثة.

وأضاف أن ترامب أخبره بأنه يعتزم قراءة الكتاب، وسأله عن استنتاجاته بشأن الترشح لولاية ثالثة.

قال ديرشوفيتز، الذي سبق له أن عمل محامياً للدفاع عن الرئيس خلال ولايته الأولى عندما خضع ترامب للمساءلة أمام : "قلتُ: ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان الرئيس أن يصبح رئيساً لولاية ثالثة، وليس من الواضح ما إذا كان ذلك جائزاً".

ووفقاً لديرشوفيتز، ابتسم الرئيس وانتقل إلى مواضيع أخرى بعد أن ناقش الاثنان موضوع الكتاب.

وأضاف: "وجد الأمر مثيراً للاهتمام من الناحية الفكرية. هل أعتقد أنه سيترشح لولاية ثالثة؟ لا، لا أعتقد ذلك".

وكان ترامب قد صرّح للصحفيين في أكتوبر الماضي بأن الدستور "واضح تماماً" في أنه "غير مسموح له بالترشح".