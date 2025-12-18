تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

هل يحق لترامب الترشح لولاية ثالثة؟ تقرير يكشف

Lebanon 24
18-12-2025 | 01:10
Doc-P-1456771-639016424413645762.webp
Doc-P-1456771-639016424413645762.webp photos 0
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن آلان ديرشويتز الأستاذ المتقاعد للقانون أبلغ الرئيس دونالد ترامب بأن الدستور الأميركي ليس واضحا بشأن ما إذا كان بإمكانه شغل المنصب لولاية ثالثة.

وقال ديرشويتز للصحيفة إنه أدلى بهذا التعليق خلال مناقشة مع ترامب، الثلاثاء الماضي، حول مسودة كتاب يؤلفه المحامي الذي يحمل عنوان "هل يمكن للرئيس ترامب دستوريًا الترشح لولاية ثالثة؟"، والمقرر نشره العام المقبل.

وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي في جزء منه على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

وأوضح ديرشوفيتز أن الكتاب يُفصّل مجموعةً من السيناريوهات التي يُمكن فيها لشخصٍ ما الترشح لولاية ثالثة.

وأضاف أن ترامب أخبره بأنه يعتزم قراءة الكتاب، وسأله عن استنتاجاته بشأن الترشح لولاية ثالثة.

قال ديرشوفيتز، الذي سبق له أن عمل محامياً للدفاع عن الرئيس خلال ولايته الأولى عندما خضع ترامب للمساءلة أمام الكونغرس: "قلتُ: ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان الرئيس أن يصبح رئيساً لولاية ثالثة، وليس من الواضح ما إذا كان ذلك جائزاً".

ووفقاً لديرشوفيتز، ابتسم الرئيس وانتقل إلى مواضيع أخرى بعد أن ناقش الاثنان موضوع الكتاب.

وأضاف: "وجد الأمر مثيراً للاهتمام من الناحية الفكرية. هل أعتقد أنه سيترشح لولاية ثالثة؟ لا، لا أعتقد ذلك".

وكان ترامب قد صرّح للصحفيين في أكتوبر الماضي بأن الدستور "واضح تماماً" في أنه "غير مسموح له بالترشح".

