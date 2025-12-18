أكبر صفقة عسكرية لتايوان.. أنظمة صواريخ وطائرات مسيّرة بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت عن صفقة أسلحة ضخمة مع تايوان تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، تشمل منظومات صاروخية متطورة ومدافع ثقيلة وطائرات مسيّرة، في خطوة من شأنها زيادة التوتر مع التي تعتبر جزءًا من أراضيها.

وأفادت وكالة التعاون الدفاعي الأميركية أن الصفقة تضم ذخائر صواريخ "هاربون" وصواريخ مضادة للدروع من طراز "جافلين"، إلى جانب معدات تسليحية أخرى لدعم القدرات الدفاعية لتايوان.