أكبر صفقة عسكرية لتايوان.. أنظمة صواريخ وطائرات مسيّرة بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة ضخمة مع تايوان تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، تشمل منظومات صاروخية متطورة ومدافع ثقيلة وطائرات مسيّرة، في خطوة من شأنها زيادة التوتر مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها.
وأفادت وكالة التعاون الدفاعي الأميركية أن الصفقة تضم ذخائر صواريخ "هاربون" وصواريخ مضادة للدروع من طراز "جافلين"، إلى جانب معدات تسليحية أخرى لدعم القدرات الدفاعية لتايوان.
تايوان عن شكرها "الصادق" للولايات المتحدة على الموافقة على الصفقة، مؤكدة أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان أمران حيويان لأمن وازدهار المجتمع الدولي".
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصفقة تتضمن ثماني اتفاقيات رئيسية تشمل 82 منظومة من راجمات الصواريخ عالية الحركة "هيمارس"، و420 صاروخًا تكتيكيًا من طراز "أتاكمز" بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، وهي أنظمة مشابهة لتلك التي زودت بها واشنطن أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.
كما تشمل الصفقة 60 منظومة من مدافع الهاوتزر الذاتية الدفع ومعدات مرتبطة بها بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار، إضافة إلى طائرات مسيّرة تجاوزت قيمتها مليار دولار. وتتضمن الحزمة أيضًا صفقات برمجيات عسكرية بأكثر من مليار دولار، وصواريخ من طرازي "جافلين" و"تاو" بقيمة تزيد على 700 مليون دولار، وقطع غيار للمروحيات بقيمة 96 مليون دولار، ومعدات لتطوير صواريخ "هاربون" بقيمة 91 مليون دولار.