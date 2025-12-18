تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

"قرار" لترامب سيقلب الطاولة.. سحب الجنسية الأميركية من بعض المجنسين!

Lebanon 24
18-12-2025 | 01:54
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصعيد غير مسبوق في ملف الهجرة، وفق ما كشفت صحيفة نيويورك تايمز بناء على إرشادات داخلية حصلت عليها. 

فبعد الاعتقالات والترحيل والسفر الطوعي الذي أدى إلى مغادرة 2.5 مليون مهاجر من الولايات المتحدة بحسب وزارة الأمن الداخلي، جاء الدور على الحاصلين على الجنسية الأميركية.

فبحسب الوثائق التي حصلت عليها نيويورك تايمز من مكاتب دائرة خدمات المواطنة والهجرة (USCIS)، سيتم العمل على سحب الجنسية من بعض الأميركيين المجنسين.

وتطلب هذه الإرشادات من المكاتب الميدانية تزويد مكتب التقاضي في شؤون الهجرة بما بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريا خلال السنة المالية 2026.

وقد وصف خبراء الخطوة بأنها تصعيدا ضخم مقارنة بالأعوام الماضية، فمنذ 2017 وحتى الآن، تم رفع نحو 120 قضية فقط، بحسب وزارة العدل.

فحسب القانون الفيدرالي، سحب التجنيس لا يكون إلا في حالات محدودة، أبرزها الاحتيال عند التقدم بطلب الجنسية أو تقديم وثائق أو بيانات مزورة أو كاذبة.

وذكر متحدث باسم USCIS أن الوكالة تعطي الأولوية لـمن حصلوا على الجنسية بشكل غير قانوني، وأنها ستلاحق إجراءات سحب الجنسية بحق من كذبوا أو قدموا معلومات مضللة خلال عملية التجنيس، مع استمرار العمل مع وزارة العدل لاستعادة نزاهة نظام الهجرة، حسب تعبيره.
صحيفة نيويورك تايمز

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

وزارة العدل

دارة الرئيس

الأميركيين

الفيدرالي

