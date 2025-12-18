"قرار" لترامب سيقلب الطاولة.. سحب الجنسية الأميركية من بعض المجنسين!

تستعد الأميركي لتصعيد غير مسبوق في ملف الهجرة، وفق ما كشفت بناء على إرشادات داخلية حصلت عليها.



فبعد الاعتقالات والترحيل والسفر الطوعي الذي أدى إلى مغادرة 2.5 مليون مهاجر من بحسب وزارة الأمن الداخلي، جاء الدور على الحاصلين على الجنسية الأميركية.



فبحسب الوثائق التي حصلت عليها تايمز من مكاتب دائرة خدمات المواطنة والهجرة (USCIS)، سيتم العمل على سحب الجنسية من بعض المجنسين.



وتطلب هذه الإرشادات من المكاتب الميدانية تزويد مكتب التقاضي في شؤون الهجرة بما بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريا خلال السنة المالية 2026.



وقد وصف خبراء الخطوة بأنها تصعيدا ضخم مقارنة بالأعوام الماضية، فمنذ 2017 وحتى الآن، تم رفع نحو 120 قضية فقط، بحسب .



فحسب القانون ، سحب التجنيس لا يكون إلا في حالات محدودة، أبرزها الاحتيال عند التقدم بطلب الجنسية أو تقديم وثائق أو بيانات مزورة أو كاذبة.



وذكر متحدث باسم USCIS أن الوكالة تعطي الأولوية لـمن حصلوا على الجنسية بشكل غير قانوني، وأنها ستلاحق إجراءات سحب الجنسية بحق من كذبوا أو قدموا معلومات مضللة خلال عملية التجنيس، مع استمرار العمل مع وزارة العدل لاستعادة نزاهة نظام الهجرة، حسب تعبيره.



