تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أزمة الملابس الشتوية تضاعف معاناة النازحين في غزة
Lebanon 24
18-12-2025
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع دخول فصل الشتاء، تواجه العائلات النازحة في
قطاع غزة
أزمة حادة في توفير الملابس الشتوية، وسط ارتفاع الأسعار وانعدام القدرة الشرائية.
وأسعار الملابس في
الأسواق المحلية
ارتفعت بشكل كبير بعد أن تضررت خلال العدوان
الإسرائيلي
، إذ تقدر غرفة تجارة
رفح
تكلفة شحنة الملابس المستوردة اليوم بين 200 و250 ألف شيكل، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب (حوالي 15 ألف شيكل)، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتخزين ودمار المصانع المحلية وتوقف الأيدي العاملة.
والآثار الإنسانية للأزمة كانت قاسية، فقد سجلت السلطات الصحية وفاة رضيع بسبب البرد في المنخفض الجوي الأخير، في حين أصبح الإقبال على المحال التجارية مقتصرًا على قلة قليلة تستطيع شراء الملابس بأسعار فلكية، تصل أحيانًا إلى ثلاثة أضعاف سعر القطع قبل الحرب. (التلفزيون العربي)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة السوداني: نستعد لافتتاح مراكز طبية في الدبة جراء تضاعف أعداد النازحين (العربية)
Lebanon 24
وزير الصحة السوداني: نستعد لافتتاح مراكز طبية في الدبة جراء تضاعف أعداد النازحين (العربية)
18/12/2025 10:53:54
18/12/2025 10:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي يفاقم معاناة نازحي غزة وغرق خيام في عدة مناطق
Lebanon 24
المنخفض الجوي يفاقم معاناة نازحي غزة وغرق خيام في عدة مناطق
18/12/2025 10:53:54
18/12/2025 10:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجهاز المركزي للإحصاء: نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات جسيمة مُغيّرة للحياة تضاعف عددها تقريباً خلال عام واحد فقط.
Lebanon 24
الجهاز المركزي للإحصاء: نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات جسيمة مُغيّرة للحياة تضاعف عددها تقريباً خلال عام واحد فقط.
18/12/2025 10:53:54
18/12/2025 10:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية ويقترب من ضم بلعمري
Lebanon 24
الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية ويقترب من ضم بلعمري
18/12/2025 10:53:54
18/12/2025 10:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون العربي
الأسواق المحلية
الإسرائيلي
النازحين
قطاع غزة
إسرائيل
مار ال
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان
03:31 | 2025-12-18
18/12/2025 03:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن أن تكون سوريا سبب انهيار إسرائيل؟.. تقرير بريطاني يكشف
Lebanon 24
كيف يمكن أن تكون سوريا سبب انهيار إسرائيل؟.. تقرير بريطاني يكشف
03:30 | 2025-12-18
18/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان بعد قصف محطة توليد
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان بعد قصف محطة توليد
02:49 | 2025-12-18
18/12/2025 02:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة
02:41 | 2025-12-18
18/12/2025 02:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار" لترامب سيقلب الطاولة.. سحب الجنسية الأميركية من بعض المجنسين!
Lebanon 24
"قرار" لترامب سيقلب الطاولة.. سحب الجنسية الأميركية من بعض المجنسين!
01:54 | 2025-12-18
18/12/2025 01:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
10:00 | 2025-12-17
17/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاتها داخل شقتها جراء حريق... مساعدة الفنانة الشهيرة تُفجّر مفاجأة: زوجها قد يكون وراء الحادثة
Lebanon 24
بعد وفاتها داخل شقتها جراء حريق... مساعدة الفنانة الشهيرة تُفجّر مفاجأة: زوجها قد يكون وراء الحادثة
05:22 | 2025-12-17
17/12/2025 05:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:31 | 2025-12-18
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان
03:30 | 2025-12-18
كيف يمكن أن تكون سوريا سبب انهيار إسرائيل؟.. تقرير بريطاني يكشف
02:49 | 2025-12-18
انقطاع الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان بعد قصف محطة توليد
02:41 | 2025-12-18
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة
01:54 | 2025-12-18
"قرار" لترامب سيقلب الطاولة.. سحب الجنسية الأميركية من بعض المجنسين!
01:50 | 2025-12-18
تصدي أمريكي جديد لتنظيم “داعش” في شمال سوريا
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 10:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 10:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 10:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24