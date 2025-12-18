أزمة الملابس الشتوية تضاعف معاناة النازحين في غزة

مع دخول فصل الشتاء، تواجه العائلات النازحة في أزمة حادة في توفير الملابس الشتوية، وسط ارتفاع الأسعار وانعدام القدرة الشرائية.



وأسعار الملابس في ارتفعت بشكل كبير بعد أن تضررت خلال العدوان ، إذ تقدر غرفة تجارة تكلفة شحنة الملابس المستوردة اليوم بين 200 و250 ألف شيكل، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب (حوالي 15 ألف شيكل)، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتخزين ودمار المصانع المحلية وتوقف الأيدي العاملة.



والآثار الإنسانية للأزمة كانت قاسية، فقد سجلت السلطات الصحية وفاة رضيع بسبب البرد في المنخفض الجوي الأخير، في حين أصبح الإقبال على المحال التجارية مقتصرًا على قلة قليلة تستطيع شراء الملابس بأسعار فلكية، تصل أحيانًا إلى ثلاثة أضعاف سعر القطع قبل الحرب. (التلفزيون العربي)

