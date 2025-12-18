تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أزمة الملابس الشتوية تضاعف معاناة النازحين في غزة

Lebanon 24
18-12-2025 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1456802-639016468506027570.webp
Doc-P-1456802-639016468506027570.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع دخول فصل الشتاء، تواجه العائلات النازحة في قطاع غزة أزمة حادة في توفير الملابس الشتوية، وسط ارتفاع الأسعار وانعدام القدرة الشرائية.

وأسعار الملابس في الأسواق المحلية ارتفعت بشكل كبير بعد أن تضررت خلال العدوان الإسرائيلي، إذ تقدر غرفة تجارة رفح تكلفة شحنة الملابس المستوردة اليوم بين 200 و250 ألف شيكل، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب (حوالي 15 ألف شيكل)، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتخزين ودمار المصانع المحلية وتوقف الأيدي العاملة.

والآثار الإنسانية للأزمة كانت قاسية، فقد سجلت السلطات الصحية وفاة رضيع بسبب البرد في المنخفض الجوي الأخير، في حين أصبح الإقبال على المحال التجارية مقتصرًا على قلة قليلة تستطيع شراء الملابس بأسعار فلكية، تصل أحيانًا إلى ثلاثة أضعاف سعر القطع قبل الحرب. (التلفزيون العربي)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة السوداني: نستعد لافتتاح مراكز طبية في الدبة جراء تضاعف أعداد النازحين (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المنخفض الجوي يفاقم معاناة نازحي غزة وغرق خيام في عدة مناطق
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجهاز المركزي للإحصاء: نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات جسيمة مُغيّرة للحياة تضاعف عددها تقريباً خلال عام واحد فقط.
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية ويقترب من ضم بلعمري
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24

التلفزيون العربي

الأسواق المحلية

الإسرائيلي

النازحين

قطاع غزة

إسرائيل

مار ال

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:31 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:54 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:31 | 2025-12-18
Lebanon24
03:30 | 2025-12-18
Lebanon24
02:49 | 2025-12-18
Lebanon24
02:41 | 2025-12-18
Lebanon24
01:54 | 2025-12-18
Lebanon24
01:50 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24