القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة



قامت القوات باقتحام بلدة طمون جنوب طوباس شمالي .



كما داهمت منازل في حي النقار بمدينة قلقيلية ونفذت حملة اقتحام واسعة للمدينة.



ونفذت القوات الإسرائيلية مداهمات في ونابلس واعتقلت 3 فلسطينيين بينهم طفل، وفق مراسل "العربية/الحدث".



واعتدت بالضرب المبرح على شاب في مخيم غرب نابلس خلال الاقتحام.









