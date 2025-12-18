انقطاع الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان بعد قصف محطة توليد

انقطعت الكهرباء عن عدد من المدن الرئيسية في ، بينها الخرطوم وبورت سودان، ليل الأربعاء-الخميس، إثر قصف جوي بطائرات مسيّرة استهدف محطة توليد كهرباء رئيسية جنوب البلاد، وفق شهود لوكالة "فرانس برس".



وأفاد مسؤول في المحطة بأن عنصرين من الدفاع المدني لقيا مصرعهما أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع بعد الغارة الأولى، التي اتهمت بتنفيذها.



كما أبلغ شهود برؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مدينة عطبرة في شرق السودان، التي تخضع لسيطرة الجيش السوداني، وسط استمرار المعارك بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع.

