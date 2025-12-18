تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع وفيات البرد في غزة إلى 13 حالة.. ودعوات عاجلة لتوفير وسائل التدفئة

Lebanon 24
18-12-2025 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1456872-639016536821501341.jpg
Doc-P-1456872-639016536821501341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي طفل جراء البرد القارس في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ليصل عدد الوفيات الناتجة عن المنخفض الجوي الشديد إلى 13 شخصًا، وفق ما أكدت وزارة الصحة في غزة.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي أن القطاع يعاني من نقص حاد في وسائل التدفئة، داعيًا إلى إدخال كرفانات ووسائل تدفئة آمنة بشكل عاجل لمواجهة موجة البرد القاسية.

وأضاف أن نحو 55% من الأدوية الأساسية غير متوفرة حاليًا في المرافق الصحية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، واصفًا الوضع بأنه كارثي، وقال: "أطفال غزة يُجمع عليهم القتل بالدبابات، والبرد، والمرض".

وتأتي هذه الأزمة في ظل معاناة النازحين، بعد أن أظهرت مقاطع مصوّرة اقتلاع رياح عاتية لخيام المشردين نتيجة المنخفض الجوي "بيرون"، الذي يضرب المنطقة بقوة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد الوفيات التي وصلت إلى المستشفيات نتيجة البرد الشديد في قطاع غزة إلى 13
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 13:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي: وفاة طفل بسبب البرد القارس في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 13:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي: وفاة طفل بسبب البرد القارس في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 13:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
من مصر.. دعوة عاجلة بشأن غزة!
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 13:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة في غزة

مجمع الشفاء الطبي

وزارة الصحة

مجمع الشفاء

النازحين

خان يونس

قطاع غزة

بيرون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:53 | 2025-12-18
Lebanon24
05:52 | 2025-12-18
Lebanon24
05:30 | 2025-12-18
Lebanon24
05:11 | 2025-12-18
Lebanon24
05:00 | 2025-12-18
Lebanon24
04:44 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24