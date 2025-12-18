تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
عربي-دولي
ارتفاع وفيات البرد في غزة إلى 13 حالة.. ودعوات عاجلة لتوفير وسائل التدفئة
Lebanon 24
18-12-2025
|
04:19
توفي طفل جراء البرد القارس في مواصي
خان يونس
جنوب
قطاع غزة
، ليصل عدد الوفيات الناتجة عن المنخفض الجوي الشديد إلى 13 شخصًا، وفق ما أكدت
وزارة الصحة في غزة
.
وأكد مدير
مجمع الشفاء الطبي
أن القطاع يعاني من نقص حاد في وسائل التدفئة، داعيًا إلى إدخال كرفانات ووسائل تدفئة آمنة بشكل عاجل لمواجهة موجة البرد القاسية.
وأضاف أن نحو 55% من الأدوية الأساسية غير متوفرة حاليًا في المرافق الصحية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، واصفًا الوضع بأنه كارثي، وقال: "أطفال غزة يُجمع عليهم القتل بالدبابات، والبرد، والمرض".
وتأتي هذه الأزمة في ظل معاناة
النازحين
، بعد أن أظهرت مقاطع مصوّرة اقتلاع رياح عاتية لخيام المشردين نتيجة المنخفض الجوي "
بيرون
"، الذي يضرب المنطقة بقوة.
وزارة الصحة في غزة
مجمع الشفاء الطبي
وزارة الصحة
مجمع الشفاء
النازحين
خان يونس
قطاع غزة
بيرون
تابع
