ارتفاع وفيات البرد في غزة إلى 13 حالة.. ودعوات عاجلة لتوفير وسائل التدفئة

توفي طفل جراء البرد القارس في مواصي جنوب ، ليصل عدد الوفيات الناتجة عن المنخفض الجوي الشديد إلى 13 شخصًا، وفق ما أكدت .



وأكد مدير أن القطاع يعاني من نقص حاد في وسائل التدفئة، داعيًا إلى إدخال كرفانات ووسائل تدفئة آمنة بشكل عاجل لمواجهة موجة البرد القاسية.



وأضاف أن نحو 55% من الأدوية الأساسية غير متوفرة حاليًا في المرافق الصحية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، واصفًا الوضع بأنه كارثي، وقال: "أطفال غزة يُجمع عليهم القتل بالدبابات، والبرد، والمرض".



وتأتي هذه الأزمة في ظل معاناة ، بعد أن أظهرت مقاطع مصوّرة اقتلاع رياح عاتية لخيام المشردين نتيجة المنخفض الجوي " "، الذي يضرب المنطقة بقوة.

