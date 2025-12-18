تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هل أوشكت الحرب الأوكرانية على الانتهاء؟

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

Lebanon 24
18-12-2025 | 05:30
ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال للصحافة يوم الثلاثاء إن مقترحات السلام الجديدة بين أوكرانيا وروسيا قد تكون جاهزة في غضون أيام. وتأتي تصريحات الزعيم الأوكراني في أعقاب محادثاته مع كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين في برلين يوم الاثنين.
وقال زيلينسكي إن ما يصل إلى خمس وثائق مسودة تقترب من الاكتمال، مع اقتراح أكثر من واحدة منها ضمانات أمنية طويلة الأجل لكييف، وأضاف أن بعض هذه الإجراءات تتطلب موافقة الكونغرس الأميركي، وتهدف إلى توفير حماية مماثلة للمادة 5 من حلف الناتو، وإن كان ذلك من دون عضوية رسمية".

وبحسب الموقع، "مع ذلك، لا توجد أي علامة واضحة على أن موسكو حريصة على تقليص مطالبها. ووصف المسؤولون الأميركيون محادثات برلين بأنها مثمرة، زاعمين أنه تم حل حوالي 90% من أصعب القضايا بين كييف وداعميها الغربيين. وقد ردد الرئيس دونالد ترامب هذا التفاؤل، قائلاً إن السلام أقرب من أي وقت مضى منذ بدء الغزو الروسي الشامل قبل نحو أربع سنوات. ومع ذلك، فإن القضية الأبرز التي لم يتم التطرق إليها خلال هذه المحادثات هي غياب روسيا".

وتابع الموقع، "في الواقع، لم يتم الاتفاق على أكثر العقبات تعقيداً أمام السلام، وهي مسألة الأراضي الأوكرانية المربحة والمحصنة التي تحتلها القوات الروسية، وخاصة في دونباس، فضلاً عما قد يحدث إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار في المستقبل. كما رفض المسؤولون الروس باستمرار وجود قوات الناتو في أوكرانيا ويصرون على الاعتراف بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب على أنها روسية".

وأضاف الموقع، "بطبيعة الحال، قال الكرملين يوم الثلاثاء إنه لم يطلع بعد على مقترحات السلام الرسمية والمحدثة، وبالتالي لا يمكنه الإدلاء بأي تعليق للصحافة بشأنها. وقال المتحدث باسم الحكومة ديمتري بيسكوف إن حكومته تريد "سلاماً شاملاً"، وليس هدنة قد تسمح لأوكرانيا بتعزيز دفاعاتها".

وبحسب الموقع، "يكمن جوهر المأزق في الأرض، وقد طرح المفاوضون الأميركيون حلاً وسطاً يقضي بانسحاب القوات الأوكرانية من بعض مناطق دونباس، والتي ستصبح بعد ذلك "منطقة اقتصادية حرة" منزوعة السلاح. وانتقد زيلينسكي بشدة هذا الاقتراح، ويحظر الدستور الأوكراني حاليًا على الحكومة التنازل عن أي أراضٍ، ويتطلب الأمر إجراء استفتاء للموافقة على مثل هذه التنازلات الإقليمية. ومع ذلك، لا توجد أي علامة على أن مثل هذا التصويت سيتم تنفيذه بسهولة في زمن الحرب، ولا من سيفوز في النهاية".

وتابع الموقع، "قال تجمع يضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إن "تحالف الراغبين" يمكن أن يساعد في إعادة بناء القوات الأوكرانية وتأمين المجال الجوي والبحري، لكن التحالف لم يصل إلى حد تقديم ضمانات على النطاق الذي تسعى إليه أوكرانيا. وبحسب شبكة سي بي إس نيوز، أقر المسؤولون الأوروبيون سراً بأن المحادثات قد تكون تتعلق بالحفاظ على مشاركة الولايات المتحدة بقدر ما تتعلق بالتوصل إلى اتفاق وشيك. وقد أبدى زيلينسكي نفسه نبرة واقعية أثناء مغادرته برلين، محذراً من أنه إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقترحات بشكل قاطع، فإن الصراع سيستمر، وربما يقترن بزيادة الدعم العسكري الغربي وفرض عقوبات أشد". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
