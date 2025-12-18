تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روحاني يحذّر من الاستهانة باحتمالات هجوم إسرائيلي على إيران
Lebanon 24
18-12-2025
|
04:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر
الرئيس الإيراني
الأسبق حسن
روحاني
من الاستهانة باحتمال تعرّض
إيران
لهجوم إسرائيلي، معتبرًا أن التعويل على تقديرات متفائلة قد يعرّض البلاد لمخاطر جسيمة.
وأكد خلال لقاء مع مسؤولين وأعضاء سابقين في
البرلمان
، ضرورة تعزيز القدرات الوطنية والاستعداد لمختلف السيناريوهات بدل الركون إلى افتراضات غير مضمونة.
وأشار روحاني إلى أن بعض الخبراء والمسؤولين قلّلوا في مراحل سابقة من احتمالات الهجوم الأميركي أو
الإسرائيلي
، مشددًا على أهمية إخضاع حتى التحليلات الصادرة عن جهات موثوقة لتدقيق معمّق من قبل صناع القرار، تفاديًا لأي أخطاء استراتيجية.
وفي الشأن السياسي، شدّد على ضرورة استثمار الفرص المتاحة في توقيتها المناسب، لافتًا إلى أن ولايتي الرئيسين
الأميركيين
السابقين
باراك أوباما
وجو
بايدن
شكّلتا فرصتين مهمتين، لا سيما على صعيد الملف
النووي
. وأوضح أن
الاتفاق النووي
كان يُفترض أن يكون نقطة انطلاق لمسار أوسع، إلا أن فرص استكماله لاحقًا، خصوصًا خلال عهد بايدن، ضاعت، ما ألحق ضررًا بمصالح البلاد. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الموساد الإسرائيلي يتهم إيران بالوقوف خلف هجوم سيدني
Lebanon 24
الموساد الإسرائيلي يتهم إيران بالوقوف خلف هجوم سيدني
18/12/2025 18:24:59
18/12/2025 18:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات قوية في كييف بعد تحذير من هجوم صاروخي
Lebanon 24
انفجارات قوية في كييف بعد تحذير من هجوم صاروخي
18/12/2025 18:24:59
18/12/2025 18:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني: إيران تقف وراء الهجوم في أستراليا
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني: إيران تقف وراء الهجوم في أستراليا
18/12/2025 18:24:59
18/12/2025 18:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ملفات فساد مالي وإداري ضد حسن روحاني.. ومطالبات بإعدامه
Lebanon 24
ملفات فساد مالي وإداري ضد حسن روحاني.. ومطالبات بإعدامه
18/12/2025 18:24:59
18/12/2025 18:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني
الاتفاق النووي
باراك أوباما
الأميركيين
الإسرائيلي
البرلمان
جو بايدن
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
موسكو تتوعّد بردّ مناسب على أي تجارب نووية أميركية
Lebanon 24
موسكو تتوعّد بردّ مناسب على أي تجارب نووية أميركية
11:11 | 2025-12-18
18/12/2025 11:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طائرة كانت مفقودة لمدّة 13 عاماً!
Lebanon 24
العثور على طائرة كانت مفقودة لمدّة 13 عاماً!
11:02 | 2025-12-18
18/12/2025 11:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري
Lebanon 24
عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري
10:54 | 2025-12-18
18/12/2025 10:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" عن هجوم أستراليا: "مفخرة"
Lebanon 24
"داعش" عن هجوم أستراليا: "مفخرة"
10:46 | 2025-12-18
18/12/2025 10:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تضخم أميركا يتباطأ.. الأساسي عند أدنى وتيرة منذ أوائل 2021
Lebanon 24
تضخم أميركا يتباطأ.. الأساسي عند أدنى وتيرة منذ أوائل 2021
10:05 | 2025-12-18
18/12/2025 10:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
14:32 | 2025-12-17
17/12/2025 02:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
14:00 | 2025-12-17
17/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
03:58 | 2025-12-18
18/12/2025 03:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
07:34 | 2025-12-18
18/12/2025 07:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:11 | 2025-12-18
موسكو تتوعّد بردّ مناسب على أي تجارب نووية أميركية
11:02 | 2025-12-18
العثور على طائرة كانت مفقودة لمدّة 13 عاماً!
10:54 | 2025-12-18
عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري
10:46 | 2025-12-18
"داعش" عن هجوم أستراليا: "مفخرة"
10:05 | 2025-12-18
تضخم أميركا يتباطأ.. الأساسي عند أدنى وتيرة منذ أوائل 2021
09:55 | 2025-12-18
بزشكيان: لا أقبل بإيران مجزأة وضعيفة
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 18:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 18:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 18:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24