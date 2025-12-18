روحاني يحذّر من الاستهانة باحتمالات هجوم إسرائيلي على إيران

حذّر الأسبق حسن من الاستهانة باحتمال تعرّض لهجوم إسرائيلي، معتبرًا أن التعويل على تقديرات متفائلة قد يعرّض البلاد لمخاطر جسيمة.

وأكد خلال لقاء مع مسؤولين وأعضاء سابقين في ، ضرورة تعزيز القدرات الوطنية والاستعداد لمختلف السيناريوهات بدل الركون إلى افتراضات غير مضمونة.



وأشار روحاني إلى أن بعض الخبراء والمسؤولين قلّلوا في مراحل سابقة من احتمالات الهجوم الأميركي أو ، مشددًا على أهمية إخضاع حتى التحليلات الصادرة عن جهات موثوقة لتدقيق معمّق من قبل صناع القرار، تفاديًا لأي أخطاء استراتيجية.



وفي الشأن السياسي، شدّد على ضرورة استثمار الفرص المتاحة في توقيتها المناسب، لافتًا إلى أن ولايتي الرئيسين السابقين وجو شكّلتا فرصتين مهمتين، لا سيما على صعيد الملف . وأوضح أن كان يُفترض أن يكون نقطة انطلاق لمسار أوسع، إلا أن فرص استكماله لاحقًا، خصوصًا خلال عهد بايدن، ضاعت، ما ألحق ضررًا بمصالح البلاد. (ارم نيوز)