تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روحاني يحذّر من الاستهانة باحتمالات هجوم إسرائيلي على إيران

Lebanon 24
18-12-2025 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1456896-639016553111860856.jpg
Doc-P-1456896-639016553111860856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني من الاستهانة باحتمال تعرّض إيران لهجوم إسرائيلي، معتبرًا أن التعويل على تقديرات متفائلة قد يعرّض البلاد لمخاطر جسيمة.
 
وأكد خلال لقاء مع مسؤولين وأعضاء سابقين في البرلمان، ضرورة تعزيز القدرات الوطنية والاستعداد لمختلف السيناريوهات بدل الركون إلى افتراضات غير مضمونة.

وأشار روحاني إلى أن بعض الخبراء والمسؤولين قلّلوا في مراحل سابقة من احتمالات الهجوم الأميركي أو الإسرائيلي، مشددًا على أهمية إخضاع حتى التحليلات الصادرة عن جهات موثوقة لتدقيق معمّق من قبل صناع القرار، تفاديًا لأي أخطاء استراتيجية.

وفي الشأن السياسي، شدّد على ضرورة استثمار الفرص المتاحة في توقيتها المناسب، لافتًا إلى أن ولايتي الرئيسين الأميركيين السابقين باراك أوباما وجو بايدن شكّلتا فرصتين مهمتين، لا سيما على صعيد الملف النووي. وأوضح أن الاتفاق النووي كان يُفترض أن يكون نقطة انطلاق لمسار أوسع، إلا أن فرص استكماله لاحقًا، خصوصًا خلال عهد بايدن، ضاعت، ما ألحق ضررًا بمصالح البلاد. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الموساد الإسرائيلي يتهم إيران بالوقوف خلف هجوم سيدني
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجارات قوية في كييف بعد تحذير من هجوم صاروخي
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني: إيران تقف وراء الهجوم في أستراليا
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفات فساد مالي وإداري ضد حسن روحاني.. ومطالبات بإعدامه
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الإيراني

الاتفاق النووي

باراك أوباما

الأميركيين

الإسرائيلي

البرلمان

جو بايدن

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:11 | 2025-12-18
Lebanon24
11:02 | 2025-12-18
Lebanon24
10:54 | 2025-12-18
Lebanon24
10:46 | 2025-12-18
Lebanon24
10:05 | 2025-12-18
Lebanon24
09:55 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24