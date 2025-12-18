في "وادي الموت".. بحيرة تعود بعد آلاف السنين

قبل ما بين 128 ألفا و186 ألف عام، حين كان الجليد يغطي سلاسل جبال " نيفادا" في ولايتي ونيفادا، امتدت في شرق كاليفورنيا بحيرة بطول 100 ميل وعمق 600 قدم، في منطقة تُعرف اليوم بـ"صحراء موهافي".



وبحسب تقرير نشرته صحيفة " تايمز" مؤخرا، ومع ارتفاع حرارة الأرض وتراجع الرقعة الجليدية، جفّت تلك البحيرة تاركة وراءها مسطحا ملحيا أبيض اللون. لكن هطول معدلات قياسية من الأمطار في تشرين الثاني الماضي أعاد المياه إلى البحيرة القديمة المعروفة باسم "بحيرة مانلي".



اليوم، يضم " "، أحد أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض وأخفض نقطة في أميركا الشمالية ــ بحيرة صحراوية تحيط بها جبال مكسوّة بالثلوج. وتبقى البحيرة صغيرة جدا ومن المرجح أن تختفي قريبا، إلا أنها تُعد "معجزة" بالنسبة لمن يعيشون في "وادي الموت" ولزواره، وتذكيرا بالظروف المناخية القاسية التي شهدتها منطقة تقع على عمق يزيد على 200 قدم تحت مستوى سطح البحر، في وقت أشارت فيه الصحيفة إلى أن تغيّر المناخ بات مصدرا لقلق متزايد.



ونقلت "لوس أنجليس تايمز" عن موظفة في فندق بالمنطقة قولها: "إنها معلم سياحي، ولكنها ليست بحيرة بالمعنى الحقيقي... إنها في حجم بحيرة، ولكنها ليست عميقة... إنها أشبه بمجرى نهر كبير جدا بدون ، ربما بركة سباحة للأطفال." وبغض النظر عن حجمها، فإن حداثة ظهورها تحولت إلى عامل جذب بحد ذاته، وفق الموظفة التي أشارت إلى زيادة الإقبال على الفندق منذ هطول الأمطار، لكونه يبعد نحو سبعة أميال عن مدخل المنتزه وبأسعار أقل من الفنادق الواقعة داخل حدوده. (سكاي نيوز عربية)

