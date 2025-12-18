موسكو: نؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها

أعربت الخارجية الروسية عن دعم نهج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حماية مصالح وسيادتها، داعية إلى منع الانزلاق أكثر إلى وضع ينذر بعواقب وخيمة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نلاحظ التصعيد المستمر والمتعمد للتوتر حول فنزويلا الصديقة. الطبيعة الأحادية لهذه القرارات التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية تثير قلقنا البالغ".



وتابع البيان: "ندعو باستمرار إلى تطبيع الحوار بين واشنطن وكاراكاس ونحن على قناعة بضرورة اتخاذ خطوات للتهدئة وإيجاد حلول بناءة للمشاكل والخلافات القائمة، مع احترام المعايير القانونية الدولية".



وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن "تبقى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، بما يضمن التنمية المستقرة والمستقلة لدول المنطقة".



وأضافت: "نتوقع من المعروفة بنهجها العقلاني والعملي تجنب ارتكاب خطأ فادح ومنع الانزلاق أكثر إلى وضع يُنذر بعواقب وخيمة على نصف بأكمله. ندعو لعدم الانجرار وراء التحيزات الأيديولوجية التي تُضيّق أفقكم لما يحدث". (روسيا اليوم)