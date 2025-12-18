تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأمم المتحدة: ألف قتيل بهجوم للدعم السريع على مخيم زمزم
Lebanon 24
18-12-2025
|
06:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مفوضية
الأمم المتحدة
السامية لحقوق الإنسان، الخميس، أن أكثر من ألف مدني قُتلوا في هجوم شنّته
قوات الدعم السريع
خلال أبريل الماضي في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور السودانية.
وأشارت المفوضية في تقرير إلى "مجازر وعمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أخرى وتعذيب وخطف" ارتُكبت خلال الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع من 11 إلى 13 نيسان.
وأكّدت المفوضية "مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنيا".
وأضافت أنّ من بين الضحايا "319 شخصا أُعدموا إما داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار. وقُتل بعضهم في منازلهم خلال مداهمات نفذتها قوات الدعم السريع، بينما قُتل آخرون في السوق
الرئيسي
وفي مدارس ومراكز صحية ومساجد". وأشارت المفوضية إلى أن نحو 400 ألف مدني فرّوا من المخيم بعد الهجوم.
وبحسب المفوضية، تعرّض ما لا يقل عن 104 أشخاص بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 صبيان، لعنف جنسي مروع، بما في ذلك عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي واستعباد جنسي، خلال الهجوم على المخيم وعلى طرق الهروب، بين 11 نيسان و20 أيار.
وأشار التقرير إلى أنّ أعمال العنف هذه نُفّذت على ما يبدو "لبثّ الرعب في المجتمع"، لافتا إلى أنّ قوات الدعم السريع قد "منعت في الأشهر التي سبقت الهجوم، وصول مختلف المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية اللازمة لإنقاذ سكان المخيم.
ووصفت المفوضية هذه الأعمال بأنها "انتهاكات خطرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف مدني في نيسان خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مخيم في دارفور بالسودان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف مدني في نيسان خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مخيم في دارفور بالسودان
18/12/2025 18:21:24
18/12/2025 18:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس السيادة في السودان: قوات الدعم السريع قصفت مقر الأمم المتحدة في كادقلي بولاية جنوب كردفان
Lebanon 24
مجلس السيادة في السودان: قوات الدعم السريع قصفت مقر الأمم المتحدة في كادقلي بولاية جنوب كردفان
18/12/2025 18:21:24
18/12/2025 18:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: النزاع العنيف يتواصل في السودان وهجمات الجيش وقوات الدعم السريع تتوالى
Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: النزاع العنيف يتواصل في السودان وهجمات الجيش وقوات الدعم السريع تتوالى
18/12/2025 18:21:24
18/12/2025 18:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السودانية: 79 قتيلاً جراء هجوم الدعم السريع على منطقة كلوقي جنوب كردفان
Lebanon 24
الخارجية السودانية: 79 قتيلاً جراء هجوم الدعم السريع على منطقة كلوقي جنوب كردفان
18/12/2025 18:21:24
18/12/2025 18:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع
سكاي نيوز
سكاي نيو
الرئيسي
سوداني
دنيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
موسكو تتوعّد بردّ مناسب على أي تجارب نووية أميركية
Lebanon 24
موسكو تتوعّد بردّ مناسب على أي تجارب نووية أميركية
11:11 | 2025-12-18
18/12/2025 11:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طائرة كانت مفقودة لمدّة 13 عاماً!
Lebanon 24
العثور على طائرة كانت مفقودة لمدّة 13 عاماً!
11:02 | 2025-12-18
18/12/2025 11:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري
Lebanon 24
عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري
10:54 | 2025-12-18
18/12/2025 10:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" عن هجوم أستراليا: "مفخرة"
Lebanon 24
"داعش" عن هجوم أستراليا: "مفخرة"
10:46 | 2025-12-18
18/12/2025 10:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تضخم أميركا يتباطأ.. الأساسي عند أدنى وتيرة منذ أوائل 2021
Lebanon 24
تضخم أميركا يتباطأ.. الأساسي عند أدنى وتيرة منذ أوائل 2021
10:05 | 2025-12-18
18/12/2025 10:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
14:32 | 2025-12-17
17/12/2025 02:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
14:00 | 2025-12-17
17/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
03:58 | 2025-12-18
18/12/2025 03:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
07:34 | 2025-12-18
18/12/2025 07:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:11 | 2025-12-18
موسكو تتوعّد بردّ مناسب على أي تجارب نووية أميركية
11:02 | 2025-12-18
العثور على طائرة كانت مفقودة لمدّة 13 عاماً!
10:54 | 2025-12-18
عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري
10:46 | 2025-12-18
"داعش" عن هجوم أستراليا: "مفخرة"
10:05 | 2025-12-18
تضخم أميركا يتباطأ.. الأساسي عند أدنى وتيرة منذ أوائل 2021
09:55 | 2025-12-18
بزشكيان: لا أقبل بإيران مجزأة وضعيفة
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 18:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 18:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 18:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24