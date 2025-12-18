تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الأمم المتحدة: ألف قتيل بهجوم للدعم السريع على مخيم زمزم

Lebanon 24
18-12-2025 | 06:44
Doc-P-1456965-639016623940866767.jpg
Doc-P-1456965-639016623940866767.jpg photos 0
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخميس، أن أكثر من ألف مدني قُتلوا في هجوم شنّته قوات الدعم السريع خلال أبريل الماضي في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور السودانية.

وأشارت المفوضية في تقرير إلى "مجازر وعمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أخرى وتعذيب وخطف" ارتُكبت خلال الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع من 11 إلى 13 نيسان. 
 
وأكّدت المفوضية "مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنيا".

وأضافت أنّ من بين الضحايا "319 شخصا أُعدموا إما داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار. وقُتل بعضهم في منازلهم خلال مداهمات نفذتها قوات الدعم السريع، بينما قُتل آخرون في السوق الرئيسي وفي مدارس ومراكز صحية ومساجد". وأشارت المفوضية إلى أن نحو 400 ألف مدني فرّوا من المخيم بعد الهجوم.

وبحسب المفوضية، تعرّض ما لا يقل عن 104 أشخاص بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 صبيان، لعنف جنسي مروع، بما في ذلك عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي واستعباد جنسي، خلال الهجوم على المخيم وعلى طرق الهروب، بين 11 نيسان و20 أيار. 
 
وأشار التقرير إلى أنّ أعمال العنف هذه نُفّذت على ما يبدو "لبثّ الرعب في المجتمع"، لافتا إلى أنّ قوات الدعم السريع قد "منعت في الأشهر التي سبقت الهجوم، وصول مختلف المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية اللازمة لإنقاذ سكان المخيم.

ووصفت المفوضية هذه الأعمال بأنها "انتهاكات خطرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان". (سكاي نيوز عربية) 


