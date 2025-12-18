ماذا تفعل إسرائيل على حدودها الشرقية؟

أعلنت وزارة الأمن ، الخميس، عن بدء أعمال بناء حاجز أمني على الحدود الشرقية بين والأردن ضمن خطة استراتيجية لتعزيز الأمن ومكافحة تهريب الأسلحة والأنشطة المسلحة.

وتبدأ المرحلة الأولى بحسب موقع قناة "آي 24 نيوز" بإنشاء قسمين بطول نحو 80 كيلومترًا، مع التركيز على الوديان ومنطقة السهول.



ويشمل المشروع، الذي يمتد على نحو 500 كيلومتر من هضبة إلى شمال إيلات، نظامًا متعدد الطبقات يحتوي على سياج فعلي ورادارات وكاميرات وتقنيات معلوماتية متقدمة لرصد أي تهديدات مستقبلية، وتقدر تكلفة المشروع 5 مليارات ونصف شيكل.



وقال ، يسرائيل كاتس، إن "الحاجز سيعزز الإسكان على الحدود ويحد من تهريب الأسلحة، إضافة إلى مواجهة محاولات ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل".

وأوضح أن الوزارة ستنشئ مواقع لتعزيز السيطرة الاستراتيجية على المنطقة.



، أكد رئيس مديرية الحدود والفواصل، إران أوفير، أن المشروع جزء من استراتيجية شاملة تشمل إعادة نشر قوات الجيش وبناء "نظام بيئي كامل" يشمل الإسكان والبنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار في المنطقة. (سكاي نيوز عربية)