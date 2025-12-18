تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ماذا تفعل إسرائيل على حدودها الشرقية؟

Lebanon 24
18-12-2025 | 07:13
أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، الخميس، عن بدء أعمال بناء حاجز أمني على الحدود الشرقية بين إسرائيل والأردن ضمن خطة استراتيجية لتعزيز الأمن ومكافحة تهريب الأسلحة والأنشطة المسلحة. 
 
وتبدأ المرحلة الأولى بحسب موقع قناة "آي 24 نيوز" بإنشاء قسمين بطول نحو 80 كيلومترًا، مع التركيز على الوديان ومنطقة السهول.

ويشمل المشروع، الذي يمتد على نحو 500 كيلومتر من هضبة الجولان إلى شمال إيلات، نظامًا متعدد الطبقات يحتوي على سياج فعلي ورادارات وكاميرات وتقنيات معلوماتية متقدمة لرصد أي تهديدات مستقبلية، وتقدر تكلفة المشروع 5 مليارات ونصف شيكل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "الحاجز سيعزز الإسكان على الحدود ويحد من تهريب الأسلحة، إضافة إلى مواجهة محاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل". 
 
وأوضح أن الوزارة ستنشئ مواقع لتعزيز السيطرة الاستراتيجية على المنطقة.

من جهته، أكد رئيس مديرية الحدود والفواصل، إران أوفير، أن المشروع جزء من استراتيجية شاملة تشمل إعادة نشر قوات الجيش وبناء "نظام بيئي كامل" يشمل الإسكان والبنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار في المنطقة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 

