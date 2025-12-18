تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الدفاع الروسية: توجيه ضربة مركّبة للبنية التحتية والطاقة ولوجستيات القوات الأوكرانية

Lebanon 24
18-12-2025 | 07:27
Doc-P-1456984-639016650348700129.jpg
Doc-P-1456984-639016650348700129.jpg photos 0
أعلنت الدفاع الروسية توجيه ضربة ليلية دقيقة لمراكز تجميع المسيرات ومواقع البنية التحتية والطاقة والصناعات التي تخدم القوات الأوكرانية، واستمرار تقدم قواتها على كافة المحاور.
 
وجاء في بيان وزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

محاور القتال:

- محور دونيتسك: تواصل قوات "المركز" تدمير تشكيلات العدو المحاصرة في شرق وغرب نطاق مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك.

- استمرار القضاء على القوات الأوكرانية في منطقتي رودينسكي وسفيتلويه.

- محور كراسنوارميسك في دونيتسك: إحباط محاولات اختراق قامت بها جماعات هجومية أوكرانية باتجاه الضواحي الشمالية للمنطقة الصناعية في مدينة كراسنوارميسك من منطقة شفتشينكو المحاذية، حيث تم القضاء على 42 مسلحا.

- قوات "الشرق" تواصل تقدمها فيما سيطرت قوات "الجنوب" على مواقع جديدة استراتيجية.

نتائج العمليات وخسائر العدو:

- قوات "الشمال": كبدت العدو 150 جندياً.

- قوات "الغرب": خسائر العدو بلغت قرابة 200 جندي.

- قوات "المركز": تجاوزت خسائر العدو 545 جندياً.

- قوات "الشرق": وصلت خسائر العدو إلى 245 جندياً.

- قوات "الجنوب": كبدت العدو أكثر من 195 جندياً.

- قوات "دنيبر": كبدت العدو نحو 70 جندياً ودمرت مستودعين للإمدادات.

الدفاع الجوي:

- إسقاط 216 مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

- استمرار ضرب مواقع البنية التحتية والطاقة والمواصلات والصناعة الحربية للعدو.
وزارة الدفاع

الأوكرانية

أوكرانيا

جمهورية

الشمالي

القضاء

مسيرات

الشمال

