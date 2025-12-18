أعلنت الدفاع الروسية توجيه ضربة ليلية دقيقة لمراكز تجميع المسيرات ومواقع البنية التحتية والطاقة والصناعات التي تخدم القوات ، واستمرار تقدم قواتها على كافة المحاور.

وجاء في بيان عن سير العملية العسكرية في :



محاور القتال:



- محور دونيتسك: تواصل قوات "المركز" تدمير تشكيلات العدو المحاصرة في شرق وغرب نطاق مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك.



- استمرار على القوات الأوكرانية في منطقتي رودينسكي وسفيتلويه.



- محور كراسنوارميسك في دونيتسك: إحباط محاولات اختراق قامت بها جماعات هجومية أوكرانية باتجاه الضواحي الشمالية للمنطقة الصناعية في مدينة كراسنوارميسك من منطقة شفتشينكو المحاذية، حيث تم القضاء على 42 مسلحا.



- قوات "الشرق" تواصل تقدمها فيما سيطرت قوات "الجنوب" على مواقع جديدة استراتيجية.



نتائج العمليات وخسائر العدو:



- قوات " ": كبدت العدو 150 جندياً.



- قوات "الغرب": خسائر العدو بلغت قرابة 200 جندي.



- قوات "المركز": تجاوزت خسائر العدو 545 جندياً.



- قوات "الشرق": وصلت خسائر العدو إلى 245 جندياً.



- قوات "الجنوب": كبدت العدو أكثر من 195 جندياً.



- قوات "دنيبر": كبدت العدو نحو 70 جندياً ودمرت مستودعين للإمدادات.



الدفاع الجوي:



- إسقاط 216 مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.



- استمرار ضرب مواقع البنية التحتية والطاقة والمواصلات والصناعة الحربية للعدو.