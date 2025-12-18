الدفاع الروسية: توجيه ضربة مركّبة للبنية التحتية والطاقة ولوجستيات القوات الأوكرانية

أعلنت الدفاع الروسية توجيه ضربة ليلية دقيقة لمراكز تجميع المسيرات ومواقع البنية التحتية والطاقة والصناعات التي تخدم القوات الأوكرانية
، واستمرار تقدم قواتها على كافة المحاور.
وجاء في بيان وزارة الدفاع
عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا
:
محاور القتال:
- محور دونيتسك: تواصل قوات "المركز" تدمير تشكيلات العدو المحاصرة في شرق وغرب نطاق مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك.
- استمرار القضاء
على القوات الأوكرانية في منطقتي رودينسكي وسفيتلويه.
- محور كراسنوارميسك في دونيتسك: إحباط محاولات اختراق قامت بها جماعات هجومية أوكرانية باتجاه الضواحي الشمالية للمنطقة الصناعية في مدينة كراسنوارميسك من منطقة شفتشينكو المحاذية، حيث تم القضاء على 42 مسلحا.
- قوات "الشرق" تواصل تقدمها فيما سيطرت قوات "الجنوب" على مواقع جديدة استراتيجية.
نتائج العمليات وخسائر العدو:
- قوات "الشمال
": كبدت العدو 150 جندياً.
- قوات "الغرب": خسائر العدو بلغت قرابة 200 جندي.
- قوات "المركز": تجاوزت خسائر العدو 545 جندياً.
- قوات "الشرق": وصلت خسائر العدو إلى 245 جندياً.
- قوات "الجنوب": كبدت العدو أكثر من 195 جندياً.
- قوات "دنيبر": كبدت العدو نحو 70 جندياً ودمرت مستودعين للإمدادات.
الدفاع الجوي:
- إسقاط 216 مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.
- استمرار ضرب مواقع البنية التحتية والطاقة والمواصلات والصناعة الحربية للعدو.