Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

دعوة روسية للحكمة لاحتواء التصعيد الفنزويلي

Lebanon 24
18-12-2025 | 07:48
دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى ضبط النفس لتجنب تداعيات غير متوقعة في الوضع المحيط بفنزويلا، حاثا دول المنطقة على "التحلي بالحلم والاعتدال" لتفادي تطورات "قد تكون عواقبها غير قابلة للتنبؤ"، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي".

وجاء كلام بيسكوف تعليقا على تصعيد من قبل الولايات المتحدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، تصنيف الحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض "حصارا بحريا كاملا" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا أو الخارجة منها، مهددا كاراكاس بـ"صدمة غير مسبوقة" ومطالبا بإعادة ما وصفه بـ"النفط والأراضي والممتلكات المسروقة" من الولايات المتحدة.
 
وفي سياق متصل، انتقد مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا السياسة الأميركية، مقارنا إياها بأفعال القوى المعتدية إبان الحرب العالمية الثانية، واعتبر في رسالة حصلت عليها "نوفوستي" أن إدارة ترامب تسهم في زعزعة الاستقرار وتشويش العلاقات الدولية.
الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دميتري بيسكوف

دونالد ترامب

إدارة ترامب

الكرملين

فنزويلا

