دعوة روسية للحكمة لاحتواء التصعيد الفنزويلي

دعا المتحدث باسم إلى ضبط النفس لتجنب تداعيات غير متوقعة في الوضع المحيط بفنزويلا، حاثا دول المنطقة على "التحلي بالحلم والاعتدال" لتفادي تطورات "قد تكون عواقبها غير قابلة للتنبؤ"، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي".



وجاء كلام بيسكوف تعليقا على تصعيد من قبل ، بعدما أعلن الرئيس الأميركي ، يوم الثلاثاء، تصنيف الحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض "حصارا بحريا كاملا" على جميع ناقلات الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى أو الخارجة منها، مهددا كاراكاس بـ"صدمة غير مسبوقة" ومطالبا بإعادة ما وصفه بـ"النفط والأراضي والممتلكات المسروقة" من الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، انتقد مندوب فنزويلا الدائم لدى سامويل مونكادا السياسة الأميركية، مقارنا إياها بأفعال القوى المعتدية إبان الحرب العالمية الثانية، واعتبر في رسالة حصلت عليها "نوفوستي" أن تسهم في زعزعة الاستقرار وتشويش العلاقات الدولية.