صندوق من الكافيار الروسي من ويتكوف إلى ترامب.. ما القصة؟

حمل المبعوث الأميركي الخاص إلى رئيسه صندوقا من الكافيار الروسي الفاخر، بعدما أعجب به خلال زيارته الأخيرة لموسكو مطلع كانون الأول الجاري.

وذكرت والتجارة في الإقليم خاباروفسك بالشرق لروسيا، أن ويتكوف تذوق هذا المنتوج الفاخر ونال استحسانه، وحمل صندوقا منه إلى .



وأوضحت الوزارة في بيان: "سيتذوق ترامب الكافيار الأحمر من إقليم خاباروفسك، وقد نقل هذا المنتج الفاخر إلى الرئيس الأميركي كبير مفاوضي ستيف ويتكوف".



وأضافت: "وكان ويتكوف قد تذوق الكافيار الأحمر المنتج في المنطقة نيكولايفسكي في مصنع الأسماك بقرية تشنيغراخ خلال مأدبة غداء في مطعم " " بموسكو قبل توجهه إلى المفاوضات مع ".

وأشار البيان إلى أن الكافيار ترك لديه "انطباعا قويا جدا" لدرجة أنه أهدي صندوقا كاملا من الكافيار حمله معه إلى ترامب، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية. (سكاي نيوز عربية)