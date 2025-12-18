تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صندوق من الكافيار الروسي من ويتكوف إلى ترامب.. ما القصة؟
Lebanon 24
18-12-2025
|
07:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
حمل المبعوث الأميركي الخاص
ستيف ويتكوف
إلى رئيسه
دونالد ترامب
صندوقا من الكافيار الروسي الفاخر، بعدما أعجب به خلال زيارته الأخيرة لموسكو مطلع كانون الأول الجاري.
وذكرت
وزارة الصناعة
والتجارة في الإقليم خاباروفسك بالشرق
الأقصى
لروسيا، أن ويتكوف تذوق هذا المنتوج الفاخر ونال استحسانه، وحمل صندوقا منه إلى
ترامب
.
وأوضحت الوزارة في بيان: "سيتذوق
دونالد
ترامب الكافيار الأحمر من إقليم خاباروفسك، وقد نقل هذا المنتج الفاخر إلى الرئيس الأميركي كبير مفاوضي
الولايات المتحدة
ستيف ويتكوف".
وأضافت: "وكان ويتكوف قد تذوق الكافيار الأحمر المنتج في المنطقة نيكولايفسكي في مصنع الأسماك بقرية تشنيغراخ خلال مأدبة غداء في مطعم "
سافا
" بموسكو قبل توجهه إلى المفاوضات مع
الرئيس الروسي
".
وأشار البيان إلى أن الكافيار ترك لديه "انطباعا قويا جدا" لدرجة أنه أهدي صندوقا كاملا من الكافيار حمله معه إلى ترامب، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فيديو من مغارة جعيتا يثير ضجّة.. ما القصة؟
Lebanon 24
فيديو من مغارة جعيتا يثير ضجّة.. ما القصة؟
18/12/2025 18:21:58
18/12/2025 18:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غداََ.. اجتماع مرتقب بين ويتكوف ونظيره الروسي
Lebanon 24
غداََ.. اجتماع مرتقب بين ويتكوف ونظيره الروسي
18/12/2025 18:21:58
18/12/2025 18:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: ويتكوف يصل إلى السفارة الأميركية في موسكو عقب محادثاته مع بوتين
Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: ويتكوف يصل إلى السفارة الأميركية في موسكو عقب محادثاته مع بوتين
18/12/2025 18:21:58
18/12/2025 18:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام روسي: انتهاء اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر بعد استمراره 5 ساعات
Lebanon 24
إعلام روسي: انتهاء اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر بعد استمراره 5 ساعات
18/12/2025 18:21:58
18/12/2025 18:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الرئيس الروسي
وزارة الصناعة
دونالد ترامب
ستيف ويتكوف
سكاي نيوز
دونالد
الأقصى
تابع
قد يعجبك أيضاً
موسكو تتوعّد بردّ مناسب على أي تجارب نووية أميركية
Lebanon 24
موسكو تتوعّد بردّ مناسب على أي تجارب نووية أميركية
11:11 | 2025-12-18
18/12/2025 11:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طائرة كانت مفقودة لمدّة 13 عاماً!
Lebanon 24
العثور على طائرة كانت مفقودة لمدّة 13 عاماً!
11:02 | 2025-12-18
18/12/2025 11:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري
Lebanon 24
عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري
10:54 | 2025-12-18
18/12/2025 10:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" عن هجوم أستراليا: "مفخرة"
Lebanon 24
"داعش" عن هجوم أستراليا: "مفخرة"
10:46 | 2025-12-18
18/12/2025 10:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تضخم أميركا يتباطأ.. الأساسي عند أدنى وتيرة منذ أوائل 2021
Lebanon 24
تضخم أميركا يتباطأ.. الأساسي عند أدنى وتيرة منذ أوائل 2021
10:05 | 2025-12-18
18/12/2025 10:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
14:32 | 2025-12-17
17/12/2025 02:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
14:00 | 2025-12-17
17/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
03:58 | 2025-12-18
18/12/2025 03:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
07:34 | 2025-12-18
18/12/2025 07:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:11 | 2025-12-18
موسكو تتوعّد بردّ مناسب على أي تجارب نووية أميركية
11:02 | 2025-12-18
العثور على طائرة كانت مفقودة لمدّة 13 عاماً!
10:54 | 2025-12-18
عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري
10:46 | 2025-12-18
"داعش" عن هجوم أستراليا: "مفخرة"
10:05 | 2025-12-18
تضخم أميركا يتباطأ.. الأساسي عند أدنى وتيرة منذ أوائل 2021
09:55 | 2025-12-18
بزشكيان: لا أقبل بإيران مجزأة وضعيفة
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 18:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 18:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 18:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24