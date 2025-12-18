قادة الاتحاد الأوروبي ينقسمون حول مصادرة الأصول الروسية المجمدة

تباينت مواقف قادة في بروكسل بشأن ملف الأصول الروسية المجمدة، في وقت أكد رئيس المجلس أنطونيو كوستا أن "لن يغادروا هذه القاعة دون اتخاذ قرار نهائي" يضمن تغطية الاحتياجات المالية لأوكرانيا للعامين المقبلين.



وفي مستهل القمة، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة "باتت ميتة"، معتبرا أن وجود "أقلية معطلة" سحب الفكرة من جدول الأعمال، وأن فرص نجاح أي محاولة جديدة "شبه معدومة".



في المقابل، شدد كوستا على أن بلجيكا طرحت تساؤلات قانونية وتقنية "بصورة بناءة جدا"، وأن المفوضية الأوروبية التزمت بمعالجتها، على أن يشمل الحل "ضمانات أمنية كاملة" لبلجيكا. وكرر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر موقف بلاده قائلا: "إذا أرادت المضي في خطة التعويضات، فعليها أن تتقاسم المخاطر بالكامل وتوفر ضمانات سيولة كافية… أعطوني المظلة، ثم اقفزوا معي. لكن حتى الآن، لم أر نصا واحدا يستوفي هذه الشروط".



من جهتها، قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن استخدام الأصول "لن يتم دون موافقة بلجيكا"، معتبرة أن التصويت بالأغلبية المؤهلة "ليس الخيار المفضل"، رغم أنه يتطلب موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد. ورأت أن مصادرة الأصول "ترسل رسالة قوية إلى والعالم"، لكنها لا تبرر تجاوز التوافق أو المساس بالاستقرار القانوني للتكتل.



ووصفت الجلسة بأنها اختبار لقدرة التوفيق بين الزخم السياسي لدعم كييف واعتبارات القانون والسيادة داخل التكتل، في ظل إشارة النص إلى أن بروكسل استنفدت الموارد المتاحة ولا تريد الدول الأعضاء تخصيص أموال من ميزانياتها. ويتعلق الأمر بمبلغ يتراوح بين 185 و210 مليارات في شكل ما يسمى "ائتمان التعويضات"، على أن تعيده بعد انتهاء الصراع إذا "دفعت لها التعويضات المادية". (روسيا اليوم)

