Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

قادة الاتحاد الأوروبي ينقسمون حول مصادرة الأصول الروسية المجمدة

Lebanon 24
18-12-2025 | 08:00
تباينت مواقف قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن ملف الأصول الروسية المجمدة، في وقت أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن القادة "لن يغادروا هذه القاعة دون اتخاذ قرار نهائي" يضمن تغطية الاحتياجات المالية لأوكرانيا للعامين المقبلين.

وفي مستهل القمة، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة "باتت ميتة"، معتبرا أن وجود "أقلية معطلة" سحب الفكرة من جدول الأعمال، وأن فرص نجاح أي محاولة جديدة "شبه معدومة".

في المقابل، شدد كوستا على أن بلجيكا طرحت تساؤلات قانونية وتقنية "بصورة بناءة جدا"، وأن المفوضية الأوروبية التزمت بمعالجتها، على أن يشمل الحل "ضمانات أمنية كاملة" لبلجيكا. وكرر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر موقف بلاده قائلا: "إذا أرادت أوروبا المضي في خطة التعويضات، فعليها أن تتقاسم المخاطر بالكامل وتوفر ضمانات سيولة كافية… أعطوني المظلة، ثم اقفزوا معي. لكن حتى الآن، لم أر نصا واحدا يستوفي هذه الشروط".

من جهتها، قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن استخدام الأصول "لن يتم دون موافقة بلجيكا"، معتبرة أن التصويت بالأغلبية المؤهلة "ليس الخيار المفضل"، رغم أنه يتطلب موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد. ورأت أن مصادرة الأصول "ترسل رسالة قوية إلى روسيا والعالم"، لكنها لا تبرر تجاوز التوافق أو المساس بالاستقرار القانوني للتكتل.

ووصفت الجلسة بأنها اختبار لقدرة الاتحاد على التوفيق بين الزخم السياسي لدعم كييف واعتبارات القانون والسيادة داخل التكتل، في ظل إشارة النص إلى أن بروكسل استنفدت الموارد المتاحة ولا تريد الدول الأعضاء تخصيص أموال من ميزانياتها. ويتعلق الأمر بمبلغ يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو في شكل ما يسمى "ائتمان التعويضات"، على أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء الصراع إذا "دفعت موسكو لها التعويضات المادية". (روسيا اليوم)
إقتصاد

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي

روسيا اليوم

الاتحاد على

أوكرانيا

من جهته

أوروبا

أوروبي

