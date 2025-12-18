استدعت الخارجية الإستونية الروسي لتسليمه مذكرة احتجاج على "انتهاك الحدود بين إستونيا وروسيا".

وادعت الوزارة أن الانتهاك وقع على نهر نارفا قرب رصيف فاسكنارفا حيث دخل حرس الحدود الأراضي الإستونية بلا إذن.



وقال الإستوني مارغوس تساخكنا: "قمنا بتعزيز المراقبة في تلك المنطقة ونحن على أهبة الاستعداد للرد".



وزعم أن أفضل وسيلة للرد على محاولات اختبار الحدود تتمثل في دعم ، وتكثيف الضغط السياسي والاقتصادي على روسيا. (روسيا اليوم)