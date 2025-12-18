تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
عربي-دولي
الخارجية الإستونية تستدعي القائم بالأعمال الروسي.. ما السبب؟
Lebanon 24
18-12-2025
|
08:20
استدعت الخارجية الإستونية
القائم بالأعمال
الروسي لتسليمه مذكرة احتجاج على "انتهاك الحدود بين إستونيا وروسيا".
وادعت الوزارة أن الانتهاك وقع على نهر نارفا قرب رصيف فاسكنارفا حيث دخل حرس الحدود
الروس
الأراضي الإستونية بلا إذن.
وقال
وزير الخارجية
الإستوني مارغوس تساخكنا: "قمنا بتعزيز المراقبة في تلك المنطقة ونحن على أهبة الاستعداد للرد".
وزعم أن أفضل وسيلة للرد على محاولات
روسيا
اختبار الحدود تتمثل في دعم
أوكرانيا
، وتكثيف الضغط السياسي والاقتصادي على روسيا. (روسيا اليوم)
Advertisement
