ترامب يستهزئ بالشائعات

سخر الرئيس الأميركي من تكهنات تحدثت عن احتمال إقالته كبيرة موظفي سوزي ، على خلفية مقابلة مثيرة للجدل أجرتها معها مجلة "فانيتي فير".



ونقلت صحيفة " " عن مصادر في البيت الأبيض أن يستهزئ بهذه التكهنات، مؤكدا أن وايلز تؤدي عملها "على أكمل وجه". وكانت "فانيتي فير" قد نشرت مقابلة موسعة مع وايلز تناولت عمل الإدارة وتضمنت انتقادات لشخصيات بارزة، قبل أن ترد وايلز لاحقا بأن المجلة تجاهلت السياق وانتقت اقتباسات "بشكل مغرض" وسعت لرسم صورة سلبية عن الرئيس وفريقه.



بدوره، قال ترامب إن المحاور خدع وايلز بشأن أهداف المقابلة، وذكر أنه أبلغها بأنه "ما كان ينبغي أن تقضي كل هذا الوقت" مع "فانيتي فير" لأنها "لم تكن ولن تكون يوما لطيفة معنا".



وتضمنت المقابلة تقييما غير معتاد من وايلز لترامب، إذ وصفته بأنه "يمتلك شخصية مدمن كحول"، كما أقرت برغبته في "الانتقام"، معتبرة أن العديد من تصرفاته خلال ولايته الثانية كانت مدفوعة بـ"الثأر". ولفتت إلى أن حديثها جاء في سياق تشبيه "شخصيات مدمني ذوي الأداء الوظيفي العالي". وفي المقابل، شدد ترامب على أنه أكد سابقا امتناعه عن شرب الكحول واعتبر ذلك إحدى "صفاته الجيدة". (روسيا اليوم)

