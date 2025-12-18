تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب يستهزئ بالشائعات

Lebanon 24
18-12-2025 | 08:38
سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تكهنات تحدثت عن احتمال إقالته كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، على خلفية مقابلة مثيرة للجدل أجرتها معها مجلة "فانيتي فير".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر في البيت الأبيض أن ترامب يستهزئ بهذه التكهنات، مؤكدا أن وايلز تؤدي عملها "على أكمل وجه". وكانت "فانيتي فير" قد نشرت مقابلة موسعة مع وايلز تناولت عمل الإدارة وتضمنت انتقادات لشخصيات بارزة، قبل أن ترد وايلز لاحقا بأن المجلة تجاهلت السياق وانتقت اقتباسات "بشكل مغرض" وسعت لرسم صورة سلبية عن الرئيس وفريقه.

بدوره، قال ترامب إن المحاور خدع وايلز بشأن أهداف المقابلة، وذكر أنه أبلغها بأنه "ما كان ينبغي أن تقضي كل هذا الوقت" مع "فانيتي فير" لأنها "لم تكن ولن تكون يوما لطيفة معنا".

وتضمنت المقابلة تقييما غير معتاد من وايلز لترامب، إذ وصفته بأنه "يمتلك شخصية مدمن كحول"، كما أقرت برغبته في "الانتقام"، معتبرة أن العديد من تصرفاته خلال ولايته الثانية كانت مدفوعة بـ"الثأر". ولفتت إلى أن حديثها جاء في سياق تشبيه "شخصيات مدمني الكحول ذوي الأداء الوظيفي العالي". وفي المقابل، شدد ترامب على أنه أكد سابقا امتناعه عن شرب الكحول واعتبر ذلك إحدى "صفاته الجيدة". (روسيا اليوم)
عربي-دولي

منوعات

وول ستريت جورنال

دونالد ترامب

البيت الأبيض

روسيا اليوم

وول ستريت

بيت الأب

دونالد

الكحول

