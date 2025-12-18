بالفيديو.. منخفض جوي قوي يضرب الدول الخليجية

ثلوج جبل اللوز - تبوك .❤️🇸🇦 pic.twitter.com/SeL7gNfR4Q
— قس بن ساعدة (@SF_SKD) December 17, 2025
#ثلوج_تبوك #السعودية #حائل #تبوك وقت المطر والثلج تظهر على حقيقتها:
جبالها تكتسي بالبياض وشعابها تمتلئ بالحياة
فتبدو الطبيعة وكأنها تتجدد أمام العين
جمال بسيط، صادق، يترك أثره في القلب قبل النظر https://t.co/ONe8PsBD9t pic.twitter.com/s8I1kqRnzf
— ˼ مارشال ✮ M.rshal ˹ (@mrshal_91) December 18, 2025
#أمطار_قطر
نرصد تحت الهاشتاق مواقع المطر وتجمعات المياه ،، https://t.co/aSz4lzOW0r
— عبدالعزيز (@abdulazeez_980) December 18, 2025
