بالفيديو.. منخفض جوي قوي يضرب الدول الخليجية

كما تداول ناشطون مقاطع لتساقط الثلوج في قطر.

#أمطار_قطر

في السياق، قررت "القرية العالمية"، الوجهة العائلية الترفيهية، إغلاق أبوابها مؤقتاً اليوم الخميس، مع تعرض الدولة لهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.وفي بيان لها، قالت إنها اتخذت هذا القرار حرصاً على "راحة وسلامة جميع ضيوف القرية العالمية وموظفيها".وقال المركز الوطني للأرصاد إن حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر يوم الجمعة أيضاً. وقد أصدرت الجهات المعنية في مختلف أنحاء الدولة تنبيهات متكررة، داعية السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.