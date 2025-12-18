تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بالفيديو.. منخفض جوي قوي يضرب الدول الخليجية

Lebanon 24
18-12-2025 | 09:07
Doc-P-1457034-639016716815745442.png
Doc-P-1457034-639016716815745442.png photos 0
شهدت مناطق شمال غربي المملكة العربية السعودية تساقطا نادرا للثلوج على مرتفعات "جبال اللوز" في "تروجينا" بمنطقة "تبوك".

ووثق ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر تراكم الثلوج، خصوصا في منطقة "القطنية"، فيما تصدر وسم "جبال اللوز" قائمة الوسوم الأكثر تداولا محليا، بما يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الجوي.
كما تداول ناشطون مقاطع لتساقط الثلوج في قطر.
 
في السياق، قررت "القرية العالمية"، الوجهة العائلية الترفيهية، إغلاق أبوابها مؤقتاً اليوم الخميس، مع تعرض الدولة لهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

وفي بيان لها، قالت إنها اتخذت هذا القرار حرصاً على "راحة وسلامة جميع ضيوف القرية العالمية وموظفيها".

وقال المركز الوطني للأرصاد إن حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر يوم الجمعة أيضاً. وقد أصدرت الجهات المعنية في مختلف أنحاء الدولة تنبيهات متكررة، داعية السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.
 
