عربي-دولي
اليونان تدعو لحل "آمن" في قمة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
18-12-2025
|
09:31
photos
أكد رئيس وزراء
اليونان
، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تؤيد منح قرض تعويضات لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن
القادة
الأوروبيين
المجتمعين في
بروكسل
اليوم الخميس، عليهم التوصل إلى حل "آمن قانونيًا وماليًا" لمعالجة مشاكل التمويل التي تعاني منها
أوكرانيا
.
وبحسب
وكالة الأنباء
الألمانية
"د.ب.أ"، نقلت صحيفة "إيكاتيميريني"
اليونانية
، اليوم الخميس، عن ميتسوتاكيس قوله لدى وصوله لحضور القمة: "تدعم اليونان أوكرانيا، وستدعم أي حل يوفر لها الاستقرار المالي، لكي تكون آمنة وقادرة على الاستمرار في الدفاع عن نفسها" ضد
روسيا
.
وأضاف: "ولكننا أكدنا مرارًا على ضرورة أن يكون أي حل آمنًا من الناحيتين القانونية والمالية، وأن يضمن أن الأموال التي ستحصل عليها أوكرانيا وتنفقها على التسلح، ستأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية المحددة للدول الأعضاء". (ارم نيوز)
