اليونان تدعو لحل "آمن" في قمة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

أكد رئيس وزراء ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تؤيد منح قرض تعويضات لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن المجتمعين في اليوم الخميس، عليهم التوصل إلى حل "آمن قانونيًا وماليًا" لمعالجة مشاكل التمويل التي تعاني منها .



وبحسب "د.ب.أ"، نقلت صحيفة "إيكاتيميريني" ، اليوم الخميس، عن ميتسوتاكيس قوله لدى وصوله لحضور القمة: "تدعم اليونان أوكرانيا، وستدعم أي حل يوفر لها الاستقرار المالي، لكي تكون آمنة وقادرة على الاستمرار في الدفاع عن نفسها" ضد .

وأضاف: "ولكننا أكدنا مرارًا على ضرورة أن يكون أي حل آمنًا من الناحيتين القانونية والمالية، وأن يضمن أن الأموال التي ستحصل عليها أوكرانيا وتنفقها على التسلح، ستأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية المحددة للدول الأعضاء". (ارم نيوز)