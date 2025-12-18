تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

اليونان تدعو لحل "آمن" في قمة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
18-12-2025 | 09:31
أكد رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تؤيد منح قرض تعويضات لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل اليوم الخميس، عليهم التوصل إلى حل "آمن قانونيًا وماليًا" لمعالجة مشاكل التمويل التي تعاني منها أوكرانيا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، نقلت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الخميس، عن ميتسوتاكيس قوله لدى وصوله لحضور القمة: "تدعم اليونان أوكرانيا، وستدعم أي حل يوفر لها الاستقرار المالي، لكي تكون آمنة وقادرة على الاستمرار في الدفاع عن نفسها" ضد روسيا
 
وأضاف: "ولكننا أكدنا مرارًا على ضرورة أن يكون أي حل آمنًا من الناحيتين القانونية والمالية، وأن يضمن أن الأموال التي ستحصل عليها أوكرانيا وتنفقها على التسلح، ستأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية المحددة للدول الأعضاء". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:22:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: محادثات السلام بشأن أوكرانيا تسير بأجواء بإيجابية
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:22:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لم نتلق بعد الخطة الأميركية بشأن السلام في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:22:35 Lebanon 24 Lebanon 24
كالاس: إمكانات الاتحاد الأوروبي للضغط على الصين بشأن أوكرانيا محدودة
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:22:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وكالة الأنباء

الأوروبيين

اليونانية

الألمانية

ارم نيوز

الأوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة

أيضاً في عربي-دولي
Lebanon24
11:11 | 2025-12-18
Lebanon24
11:02 | 2025-12-18
Lebanon24
10:54 | 2025-12-18
Lebanon24
10:46 | 2025-12-18
Lebanon24
10:05 | 2025-12-18
Lebanon24
09:55 | 2025-12-18
