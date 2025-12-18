تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بزشكيان: لا أقبل بإيران مجزأة وضعيفة
Lebanon 24
18-12-2025
|
09:55
صرح
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان اليوم الخميس، بأنه لا يقبل بإيران مجزأة وضعيفة.
وقال خلال لقائه مع الناشطين السياسيين والاجتماعيين في محافظة خراسان الجنوبية: "يجب أن نستعين بالمتخصصين والعلماء، مشكلاتنا ليست قليلة، لكن إذا توحّدنا وتكاتفت أيدينا يمكننا حل هذه المشكلات".
وأضاف بزشكيان: "لا ينبغي أن نعتقد أن مشاكلنا ستحل بمجرد التصالح مع
أوروبا
، ففي أميركا تفاوضنا مع
ماكرون
والأوروبيين حول الملف
النووي
والتخصيب وتوصلنا إلى اتفاق، وقد وافقوا عليه، لكنهم بعد ذلك تحدثوا مع
الولايات المتحدة
، والولايات المتحدة لم تقبل".
وأشار إلى أن الغرب "يريد منا ألا نقوم بالتخصيب، وألا نمتلك صواريخ، وأن نقبل بكل ما يُفرض علينا في المنطقة".
وتابع: "هم يريدون
إيران
ضعيفة ومجزأة، لكنني بصفتي إيرانيا لا أقبل بإيران ضعيفة ومقسّمة".
وختم قائلا: "أريد لإيران تمتلك القوة والعزة، ويجب أن نسعى ونعمل من أجل الوصول إلى إيران قوية". (روسيا اليوم)
