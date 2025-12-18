بزشكيان: لا أقبل بإيران مجزأة وضعيفة

صرح مسعود بزشكيان اليوم الخميس، بأنه لا يقبل بإيران مجزأة وضعيفة.

وقال خلال لقائه مع الناشطين السياسيين والاجتماعيين في محافظة خراسان الجنوبية: "يجب أن نستعين بالمتخصصين والعلماء، مشكلاتنا ليست قليلة، لكن إذا توحّدنا وتكاتفت أيدينا يمكننا حل هذه المشكلات".

وأضاف بزشكيان: "لا ينبغي أن نعتقد أن مشاكلنا ستحل بمجرد التصالح مع ، ففي أميركا تفاوضنا مع والأوروبيين حول الملف والتخصيب وتوصلنا إلى اتفاق، وقد وافقوا عليه، لكنهم بعد ذلك تحدثوا مع ، والولايات المتحدة لم تقبل".



وأشار إلى أن الغرب "يريد منا ألا نقوم بالتخصيب، وألا نمتلك صواريخ، وأن نقبل بكل ما يُفرض علينا في المنطقة".



وتابع: "هم يريدون ضعيفة ومجزأة، لكنني بصفتي إيرانيا لا أقبل بإيران ضعيفة ومقسّمة".



وختم قائلا: "أريد لإيران تمتلك القوة والعزة، ويجب أن نسعى ونعمل من أجل الوصول إلى إيران قوية". (روسيا اليوم)