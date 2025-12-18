بعد قمة بروكسل.. الاتحاد الأوروبي يقر دعماً مالياً ضخماً لأوكرانيا

أعلن رئيس المجلس أنطونيو كوستا موافقة على تقديم دعم مالي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، في إطار استمرار دعم كييف في مواجهة الحرب مع .



وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء البولندي توسك أن قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، خلال قمة بروكسل، على دراسة تمويل عبر استخدام الأصول الروسية المجمّدة بدل اللجوء إلى الاقتراض المشترك، معتبراً أن هذه الخطوة قد تشكل انفراجة سياسية واقتصادية، رغم تحفّظ بعض الدول التي تطالب بضمانات لحماية مصالحها.



ويبلغ إجمالي الأصول الروسية المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي نحو 210 مليارات يورو، يوجد منها 185 مليار يورو لدى شركة يوروكلير في بلجيكا، ما يثير مخاوف بروكسل من ردود فعل انتقامية روسية في حال الإفراج عن هذه الأموال.



على صعيد المسار الدبلوماسي، أفاد مسؤول أميركي بأن مبعوثاً من الكرملين سيتوجه إلى ولاية فلوريدا لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين حول خطة طرحتها إدارة الرئيس لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يلتقي رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل ديميترييف مع مبعوث ستيف ويتكوف وصهره غاريد كوشنر في ميامي.



وكان ويتكوف وكوشنر قد عقدا في وقت سابق اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في برلين، ناقشوا خلالها الضمانات الأمنية لكييف، والتنازلات المحتملة بشأن الأراضي، إلى جانب عناصر أخرى من الخطة الأميركية.



من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف استعداد موسكو لإجراء اتصالات مع للاطلاع على نتائج محادثات برلين، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.



في المقابل، كثّفت إدارة ترامب جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، وسط تباين حاد في مطالب موسكو وكييف. وكان قد حذّر من توسيع المكاسب العسكرية في حال رفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون شروط الكرملين.



أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فأكد أن موقف بلاده من الانضمام إلى حلف الناتو لم يتغير، مشدداً على عدم وجود سبب لتعديل الدستور الأوكراني، رغم المواقف الأميركية التي تستبعد هذا الخيار في الوقت الراهن. كما أشار إلى أن محادثات أوكرانية – أميركية مرتقبة خلال اليومين المقبلين.

