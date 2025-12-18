على وقع المحادثات المستمرة.. ترامب يدعو كييف إلى التحرك سريعا في مسار السلام مع موسكو

حضّ الرئيس الأميركي الخميس على"التحرك سريعا" في المفاوضات حول خطة تهدف إلى إنهاء النزاع مع .





ولدى سؤاله عن المحادثات المقرر أن تستمر خلال مطلع الأسبوع المقبل في ميامي بولاية ، أجاب بأن المفاوضات تقترب من التمخض عن حل "لكنني آمل أن تتحرك أوكرانيا بسرعة".



وأضاف: "كما تعلمون، أنهم يستغرقون وقتا طويلا في كل مرة وتغير روسيا رأيها"، وزعم أن "27 ألف جندي لقوا حتفهم الشهر الماضي".

وهناك اجتماعات إضافية بين وأوكرانيا خلال مطلع الأسبوع المقبل، فضلا عن المحادثات الأميركية- الروسية.



من جانبه، قال الرئيس الأوكراني إن المفاوضين الأوكرانيين في طريقهم إلى الولايات المتحدة بالفعل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس- أوكرانيا"، مضيفا أنه: "سيكون فريقنا في الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت".



وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الاجتماع بين ممثلي والحكومة الأميركية مخطط لعقده في ميامي.



ولم تدل الرئاسة الأميركية بأي تفاصيل عن الشخصيات التي تضمها الوفود.