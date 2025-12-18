تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

على وقع المحادثات المستمرة.. ترامب يدعو كييف إلى التحرك سريعا في مسار السلام مع موسكو

Lebanon 24
18-12-2025 | 23:41
حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا الخميس على"التحرك سريعا" في المفاوضات حول خطة تهدف إلى إنهاء النزاع مع روسيا.


ولدى سؤاله عن المحادثات المقرر أن تستمر خلال مطلع الأسبوع المقبل في ميامي بولاية فلوريدا، أجاب ترامب بأن المفاوضات تقترب من التمخض عن حل "لكنني آمل أن تتحرك أوكرانيا بسرعة".

وأضاف: "كما تعلمون، أنهم يستغرقون وقتا طويلا في كل مرة وتغير روسيا رأيها"، وزعم أن "27 ألف جندي لقوا حتفهم الشهر الماضي".
وهناك اجتماعات إضافية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا خلال مطلع الأسبوع المقبل، فضلا عن المحادثات الأميركية- الروسية.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الأوكرانيين في طريقهم إلى الولايات المتحدة بالفعل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس- أوكرانيا"، مضيفا أنه: "سيكون فريقنا في الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت".

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الاجتماع بين ممثلي موسكو والحكومة الأميركية مخطط لعقده في ميامي.

ولم تدل الرئاسة الأميركية بأي تفاصيل عن الشخصيات التي تضمها الوفود.
ترامب يدعو زيلينسكي الى التحرك سريعا في المفاوضات حول إنهاء الحرب
الخارجية الأميركية: المحادثات مع الجانب الأوكراني تهدف لخلق مسار سلام دائم وموثوق
على وقع التقدم المستمر.. محادثات جديدة أميركية أوكرانية
محادثات كندية ألمانية على هامش قمة G20 تؤكد دعم مسار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
فولوديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

زيلينسكي

أوكرانيا

فلوريدا

دونالد

