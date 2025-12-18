تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
على وقع المحادثات المستمرة.. ترامب يدعو كييف إلى التحرك سريعا في مسار السلام مع موسكو
Lebanon 24
18-12-2025
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
حضّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أوكرانيا
الخميس على"التحرك سريعا" في المفاوضات حول خطة تهدف إلى إنهاء النزاع مع
روسيا
.
ولدى سؤاله عن المحادثات المقرر أن تستمر خلال مطلع الأسبوع المقبل في ميامي بولاية
فلوريدا
، أجاب
ترامب
بأن المفاوضات تقترب من التمخض عن حل "لكنني آمل أن تتحرك أوكرانيا بسرعة".
وأضاف: "كما تعلمون، أنهم يستغرقون وقتا طويلا في كل مرة وتغير روسيا رأيها"، وزعم أن "27 ألف جندي لقوا حتفهم الشهر الماضي".
وهناك اجتماعات إضافية بين
الولايات المتحدة
وأوكرانيا خلال مطلع الأسبوع المقبل، فضلا عن المحادثات الأميركية- الروسية.
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
إن المفاوضين الأوكرانيين في طريقهم إلى الولايات المتحدة بالفعل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس- أوكرانيا"، مضيفا أنه: "سيكون فريقنا في الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت".
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الاجتماع بين ممثلي
موسكو
والحكومة الأميركية مخطط لعقده في ميامي.
ولم تدل الرئاسة الأميركية بأي تفاصيل عن الشخصيات التي تضمها الوفود.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يدعو زيلينسكي الى التحرك سريعا في المفاوضات حول إنهاء الحرب
Lebanon 24
ترامب يدعو زيلينسكي الى التحرك سريعا في المفاوضات حول إنهاء الحرب
19/12/2025 09:31:37
19/12/2025 09:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: المحادثات مع الجانب الأوكراني تهدف لخلق مسار سلام دائم وموثوق
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: المحادثات مع الجانب الأوكراني تهدف لخلق مسار سلام دائم وموثوق
19/12/2025 09:31:37
19/12/2025 09:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التقدم المستمر.. محادثات جديدة أميركية أوكرانية
Lebanon 24
على وقع التقدم المستمر.. محادثات جديدة أميركية أوكرانية
19/12/2025 09:31:37
19/12/2025 09:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات كندية ألمانية على هامش قمة G20 تؤكد دعم مسار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
محادثات كندية ألمانية على هامش قمة G20 تؤكد دعم مسار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
19/12/2025 09:31:37
19/12/2025 09:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
زيلينسكي
أوكرانيا
فلوريدا
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
إقامة قاعدة ومفاعل نووي على القمر.. ترامب يعلن أهداف الفضاء الأميركية
Lebanon 24
إقامة قاعدة ومفاعل نووي على القمر.. ترامب يعلن أهداف الفضاء الأميركية
02:25 | 2025-12-19
19/12/2025 02:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير روسيا في بغداد: عراقيون قتلوا في الحرب الأوكرانية
Lebanon 24
سفير روسيا في بغداد: عراقيون قتلوا في الحرب الأوكرانية
02:18 | 2025-12-19
19/12/2025 02:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قادة الاتحاد الأوروبي قرروا اقتراض أموال لتمويل أوكرانيا .. روسيا: انتصار للقانون
Lebanon 24
قادة الاتحاد الأوروبي قرروا اقتراض أموال لتمويل أوكرانيا .. روسيا: انتصار للقانون
01:23 | 2025-12-19
19/12/2025 01:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لـ"تقييد حماس".. تقرير يكشف ماذا تخطط له اسرائيل
Lebanon 24
لـ"تقييد حماس".. تقرير يكشف ماذا تخطط له اسرائيل
01:14 | 2025-12-19
19/12/2025 01:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يفتح بابا لروسيا: لفتح حوار كامل وشفاف مع موسكو
Lebanon 24
ماكرون يفتح بابا لروسيا: لفتح حوار كامل وشفاف مع موسكو
01:10 | 2025-12-19
19/12/2025 01:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
10:00 | 2025-12-18
18/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
08:00 | 2025-12-18
18/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
13:55 | 2025-12-18
18/12/2025 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
12:27 | 2025-12-18
18/12/2025 12:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:25 | 2025-12-19
إقامة قاعدة ومفاعل نووي على القمر.. ترامب يعلن أهداف الفضاء الأميركية
02:18 | 2025-12-19
سفير روسيا في بغداد: عراقيون قتلوا في الحرب الأوكرانية
01:23 | 2025-12-19
قادة الاتحاد الأوروبي قرروا اقتراض أموال لتمويل أوكرانيا .. روسيا: انتصار للقانون
01:14 | 2025-12-19
لـ"تقييد حماس".. تقرير يكشف ماذا تخطط له اسرائيل
01:10 | 2025-12-19
ماكرون يفتح بابا لروسيا: لفتح حوار كامل وشفاف مع موسكو
01:06 | 2025-12-19
نهاية لغز إطلاق النار في جامعة براون.. اليكم ما جرى
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
19/12/2025 09:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
19/12/2025 09:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
19/12/2025 09:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24