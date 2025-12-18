تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد مقتل 15 شخصًا في بوندي.. أستراليا تكشف صلات أيديولوجية بالمهاجمين

Lebanon 24
18-12-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1457246-639017246871829906.webp
Doc-P-1457246-639017246871829906.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الشرطة الأسترالية احتجاز 7 أشخاص في جنوب غرب سيدني، على خلفية امتلاكهم صلات أيديولوجية محتملة بالمتهمَين في حادثة إطلاق النار الجماعي التي وقعت خلال الاحتفال بـعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في شاطئ بوندي، وأسفرت عن مقتل 15 شخصًا.

وأوضح نائب مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ديف هدسون، أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرًا إلى عدم وجود روابط مباشرة حتى الآن بين منفذي الهجوم والمحتجزين، باستثناء تشابه محتمل في بعض الأفكار. وأضاف أن شاطئ بوندي كان من بين المواقع التي كانت المجموعة تخطط لزيارتها.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الأسترالية إطلاق برنامج وطني لشراء الأسلحة من المواطنين وإتلافها، بالتوازي مع خطة لتنظيم بيع السلاح على مستوى البلاد. وأكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الأجهزة الاستخباراتية خلصت إلى أن هجوم بوندي يحمل بصمات تنظيم داعش.

وفي أعقاب الهجوم، شدد ألبانيزي على أن حكومته ستتقدم بـتشريع جديد لمكافحة الكراهية، مؤكدًا أن الأمن حق لجميع المواطنين بغضّ النظر عن معتقداتهم الدينية، ومتعهدًا بمواجهة التطرف والحفاظ على وحدة المجتمع الأسترالي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجوم روسي على خاركيف
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: هجوم سيدني يبدو مدفوعا بأيديولوجية داعش
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: اعتداء سيدني يبدو مدفوعاً بأيديولوجية داعش
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة موسكو يؤكد التصدي وإسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة اليوم الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسترالية

الأسترالي

جنوب غرب

الدينية

أنتوني

اليهود

ألباني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:18 | 2025-12-19
Lebanon24
01:23 | 2025-12-19
Lebanon24
01:14 | 2025-12-19
Lebanon24
01:10 | 2025-12-19
Lebanon24
01:06 | 2025-12-19
Lebanon24
01:02 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24