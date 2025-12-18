تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
بعد مقتل 15 شخصًا في بوندي.. أستراليا تكشف صلات أيديولوجية بالمهاجمين
Lebanon 24
18-12-2025
|
23:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة
الأسترالية
احتجاز 7 أشخاص في
جنوب غرب
سيدني، على خلفية امتلاكهم صلات أيديولوجية محتملة بالمتهمَين في حادثة إطلاق النار الجماعي التي وقعت خلال الاحتفال بـعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في شاطئ بوندي، وأسفرت عن مقتل 15 شخصًا.
وأوضح نائب مفوض شرطة ولاية نيو ساوث
ويلز
ديف هدسون، أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرًا إلى عدم وجود روابط مباشرة حتى الآن بين منفذي الهجوم والمحتجزين، باستثناء تشابه محتمل في بعض الأفكار. وأضاف أن شاطئ بوندي كان من بين المواقع التي كانت المجموعة تخطط لزيارتها.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الأسترالية إطلاق برنامج وطني لشراء الأسلحة من المواطنين وإتلافها، بالتوازي مع خطة لتنظيم بيع السلاح على مستوى البلاد. وأكد رئيس الوزراء
أنتوني
ألبانيزي أن الأجهزة الاستخباراتية خلصت إلى أن هجوم بوندي يحمل بصمات تنظيم داعش.
وفي أعقاب الهجوم، شدد ألبانيزي على أن حكومته ستتقدم بـتشريع جديد لمكافحة الكراهية، مؤكدًا أن الأمن حق لجميع المواطنين بغضّ النظر عن معتقداتهم
الدينية
، ومتعهدًا بمواجهة التطرف والحفاظ على وحدة المجتمع
الأسترالي
.
Advertisement
