بعد مقتل 15 شخصًا في بوندي.. أستراليا تكشف صلات أيديولوجية بالمهاجمين

أعلنت الشرطة احتجاز 7 أشخاص في سيدني، على خلفية امتلاكهم صلات أيديولوجية محتملة بالمتهمَين في حادثة إطلاق النار الجماعي التي وقعت خلال الاحتفال بـعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في شاطئ بوندي، وأسفرت عن مقتل 15 شخصًا.



وأوضح نائب مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ديف هدسون، أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرًا إلى عدم وجود روابط مباشرة حتى الآن بين منفذي الهجوم والمحتجزين، باستثناء تشابه محتمل في بعض الأفكار. وأضاف أن شاطئ بوندي كان من بين المواقع التي كانت المجموعة تخطط لزيارتها.



وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الأسترالية إطلاق برنامج وطني لشراء الأسلحة من المواطنين وإتلافها، بالتوازي مع خطة لتنظيم بيع السلاح على مستوى البلاد. وأكد رئيس الوزراء ألبانيزي أن الأجهزة الاستخباراتية خلصت إلى أن هجوم بوندي يحمل بصمات تنظيم داعش.



وفي أعقاب الهجوم، شدد ألبانيزي على أن حكومته ستتقدم بـتشريع جديد لمكافحة الكراهية، مؤكدًا أن الأمن حق لجميع المواطنين بغضّ النظر عن معتقداتهم ، ومتعهدًا بمواجهة التطرف والحفاظ على وحدة المجتمع .

Advertisement