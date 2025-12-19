تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
صور جديدة من أرشيف إبستين.. نواب ديمقراطيون يضغطون على ترامب
Lebanon 24
19-12-2025
|
00:03
نشر نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي مجموعة جديدة من الصور المرتبطة بجيفري إبستين، عشية الموعد المحدد لإدارة الرئيس
دونالد ترامب
من أجل نشر الوثائق المتعلقة برجل الأعمال المدان بالضلوع في شبكة واسعة للاتجار الجنسي والذي توفي في السجن.
والصور الـ68 الجديدة هي من أصل 95 ألف صورة قال المشرعون الأسبوع الماضي إنهم تلقوها من ورثة إبستين.
ويهدف نشر الصور إلى الضغط على
الإدارة الأميركية
لتنشر الوثائق المتعلقة برجل الأعمال النيويوركي في موعد أقصاه الجمعة، وفق ما نص عليه قانون وقعه
ترامب
قبل شهر.
وقال
الديمقراطيون
الأعضاء في لجنة نافذة في مجلس النواب، في منشور على إكس: "حان الوقت لتنشر
وزارة العدل
الملف".
وتظهر بعض الصور المنشورة الخميس إبستين في مكتب برفقة ستيف بانون المستشار السابق لترامب، وفي ما يشبه طائرة خاصة برفقة المفكر اليساري نعوم شومسكي، ومع المخرج الأميركي وودي آلن.
كما تظهر صور أخرى جوازات سفر وبطاقات هوية نساء أوكرانيات وروسيات وجنوب إفريقيات حُجبت أسماؤهن وصورهن.
ومن المعروف عن إبستين ارتباطه بعلاقات مع العديد من الشخصيات البارزة، لا سيما في عالم الأعمال والسياسة والترفيه.
وبعد حملة انتخابية وعد فيها بكشف حقائق مثيرة بشأن هذه الفضيحة، فاجأ ترامب أنصاره بدعوتهم منذ عدة أشهر إلى طي الصفحة، واصفا القضية بأنها "خديعة" دبرها خصومه الديمقراطيون.
