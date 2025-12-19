تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قبيل لقائه المنتظر مع نتنياهو.. ترامب: سأكون سعيداً بلقاء السيسي
Lebanon 24
19-12-2025
|
00:14
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن نظيره المصري
عبد الفتاح السيسي
"صديق"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان السيسي يعتزم زيارة
الولايات المتحدة
.
وأوضح
ترامب
في تصريحات صحفية بشأن دعوة السيسي: "إنه صديق لي وسأكون سعيدا بلقائه أيضا".
كما أكد ترامب أنه لم يحدد موعدا للقاء
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
وقال إن الأخير "يرغب في رؤيتي".
لى ذلك، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان أنه بشأن ما نُشر وتداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن صفقة
الغاز
بين مصر وإسرائيل، فإن الاتفاق محل
النقاش
هو صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.
وأشار رشوان إلى أن "ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي".
وشدد رشوان على أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة "شيفرون" الأميركية، إلى جانب شركات
مصرية
مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.
