بشأن اللاجئين السوريين.. ماذا أعلنت هذه الدولة الأوروبية؟

أعلنت السلطات النرويجية استئناف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين ابتداءً من عام 2026، بعد توقف دام أكثر من عام على معالجة هذه الملفات.



وأوضحت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) أن القرار جاء عقب إعلان والأمن العام عدم تمديد تعليق سابق كان مفروضًا على دراسة طلبات اللجوء ، وهو تعليق بدأ في ديسمبر 2024 بالتنسيق مع لشؤون اللاجئين.



وبحسب بيان المديرية، يوجد حاليًا نحو 5 آلاف طلب لجوء قيد الانتظار، يشكل السوريون قرابة نصفها، محذّرةً من أن فترات المعالجة قد تطول مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة التغيرات الكبيرة التي شهدها الوضع في .



من جهتها، بررت وزارة العدل قرارها بتوفر معلومات كافية وموثوقة حول الأوضاع الراهنة في سوريا، ما يتيح استئناف تقييم طلبات اللجوء بطريقة أكثر دقة وعدالة.

