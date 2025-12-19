تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بشأن اللاجئين السوريين.. ماذا أعلنت هذه الدولة الأوروبية؟

Lebanon 24
19-12-2025 | 00:34
Doc-P-1457257-639017274832171293.webp
Doc-P-1457257-639017274832171293.webp photos 0
أعلنت السلطات النرويجية استئناف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين ابتداءً من عام 2026، بعد توقف دام أكثر من عام على معالجة هذه الملفات.

وأوضحت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) أن القرار جاء عقب إعلان وزارة العدل والأمن العام عدم تمديد تعليق سابق كان مفروضًا على دراسة طلبات اللجوء السورية، وهو تعليق بدأ في ديسمبر 2024 بالتنسيق مع المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين.

وبحسب بيان المديرية، يوجد حاليًا نحو 5 آلاف طلب لجوء قيد الانتظار، يشكل السوريون قرابة نصفها، محذّرةً من أن فترات المعالجة قد تطول مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة التغيرات الكبيرة التي شهدها الوضع في سوريا.

من جهتها، بررت وزارة العدل قرارها بتوفر معلومات كافية وموثوقة حول الأوضاع الراهنة في سوريا، ما يتيح استئناف تقييم طلبات اللجوء بطريقة أكثر دقة وعدالة.
