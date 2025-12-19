ترامب يوقع قانون الدفاع السنوي.. هذه قيمته

وقع الرئيس الأميركي ، القانون السنوي لسياسة الدفاع بقيمة تريليون ‌دولار تقريبا، رغم أنه يتضمن بنودا تنص على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتحد من قدرته على تقليص مشاركة في الدفاع عن .

ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقا عسكريا ‌سنويا قياسيا بقيمة 901 مليار دولار بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عما طلبه ⁠ترامب.



ويحدد هذا التشريع الشامل كل شيء بدءا من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي يتم ‌شراؤها، مرورا بزيادة رواتب القوات، ووصولا إلى كيفية التصدي للتهديدات الجيوسياسية.



وأعلن توقيع للقانون. وجرى التوقيع بعيدا على الصخب الإعلامي ومن دون أي مراسم رسمية في بحضور الصحفيين.



ويمثل القانون حلا وسطا يضم تدابير منفصلة تم إقرارها بالفعل في مجلسي النواب والشيوخ قبل إقراره هذا الشهر.



وفي ابتعاد عن نهج ترامب، يتضمن مشروع القانون عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا.