عربي-دولي
ماكرون يفتح بابا لروسيا: لفتح حوار كامل وشفاف مع موسكو
Lebanon 24
19-12-2025
|
01:10
اعتبر
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون، أنه من المفيد للأوروبيين الانخراط في حوار مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
.
ودعا ماكرون بعد الإعلان عن تقديم
الاتحاد الأوروبي
دعما بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا على ضرورة إيجاد السبل لبدء حوار كامل وشفاف مع
موسكو
.
وقال ماكرون: "في الاسابيع المقبلة، علينا إيجاد السبل والوسائل للأوروبيين، ضمن الإطار المناسب، للانخراط مجددا في حوار كامل وشفاف مع
روسيا
".
