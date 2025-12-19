تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لـ"تقييد حماس".. تقرير يكشف ماذا تخطط له اسرائيل

Lebanon 24
19-12-2025 | 01:14
أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم الدفع بخطوة سياسية وأمنية مع مصر تقضي بفتح معبر رفح باتجاه واحد للخروج من غزة مع آليات رقابة وأمن مشدد.


وأوضحت أن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع مصر سيقيّد حركة حماس ويزيد الضغط عليها".

وأشارت صحيفة معاريف إلى أن "مصر ترفض أي خطوة قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في قطاع غزة".
صفقة الغاز

وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة "زمان" الإسرائيلية أن صفقة الغاز الأخيرة بين إسرائيل ومصر جاءت بدفع وضغط أميركي مباشر، رغم التوتر الحاد في العلاقات منذ 7 تشرين الاول 2023.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن استخدمت صفقة الغاز كأداة سياسية لتوسيع التعاون الإسرائيلي–المصري، خاصة في ظل الخلافات الحادة بشأن معبر رفح، الذي تعتبر القاهرة أي فتح أحادي له "خطا أحمر" خشية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

من جانبها، ذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن "موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة شيفرون مع مصر إنجاز كبير للأعمال التجارية الأميركية والتعاون الإقليمي".

وأضافت أن "اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر لا تعزز أمن الطاقة فحسب بل تدعم أيضا الجهود الأوسع نطاقا لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة".
