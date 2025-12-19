أفادت صحيفة معاريف ، بأن رئيس الوزراء يعتزم الدفع بخطوة سياسية وأمنية مع مصر تقضي بفتح معبر رفح باتجاه واحد للخروج من غزة مع آليات رقابة وأمن مشدد.





وأوضحت أن "التقديرات تشير إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع مصر سيقيّد حركة ويزيد الضغط عليها".



وأشارت صحيفة معاريف إلى أن "مصر ترفض أي خطوة قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في ".

صفقة



وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة "زمان" الإسرائيلية أن صفقة الغاز الأخيرة بين ومصر جاءت بدفع وضغط أميركي مباشر، رغم التوتر الحاد في العلاقات منذ 7 تشرين الاول 2023.



وأشار التقرير إلى أن استخدمت صفقة الغاز كأداة سياسية لتوسيع التعاون الإسرائيلي–المصري، خاصة في ظل الخلافات الحادة بشأن معبر رفح، الذي تعتبر أي فتح أحادي له "خطا أحمر" خشية تهجير إلى سيناء.



من جانبها، ذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن "موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة شيفرون مع مصر إنجاز كبير للأعمال التجارية الأميركية والتعاون الإقليمي".



وأضافت أن "اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر لا تعزز أمن الطاقة فحسب بل تدعم أيضا الجهود الأوسع نطاقا لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة".