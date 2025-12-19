قادة الاتحاد الأوروبي قرروا اقتراض أموال لتمويل أوكرانيا .. روسيا: انتصار للقانون

اعتبر للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، الجمعة، أن "القانون وصوت العقل" انتصرا، بعد أن قرر قادة اقتراض أموال لتمويل بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة.



وكتب دميترييف على منصة "إكس"، في إشارة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد لاين: "ضربة كبيرة لدعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي بقيادة أورسولا الفاشلة - أصوات العقل في الاتحاد الأوروبي منعت الاستخدام غير القانوني للاحتياطيات الروسية لتمويل أوكرانيا".

يأتي ذلك بعدما توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتقديم قرض بقيمة 90 مليار لأوكرانيا لسد العجز المتوقع في ميزانيتها، لكنهم أخفقوا في إيجاد تسوية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير التمويل.



وبعد محاولات حثيثة لإيجاد حل، استقر الأوروبيون على فكرة تقديم قرض مدعوم من ميزانية التكتل المشتركة يوفر التمويل لأوكرانيا على مدى عامين.



قال رئيس أنطونيو كوستا الذي ترأس القمة إن هذا القرار سيوفر لكييف الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ودعم الشعب الأوكراني.