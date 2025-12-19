سفير روسيا في بغداد: عراقيون قتلوا في الحرب الأوكرانية

أكد في الخميس أن مقاتلين عراقيين قتلوا وأصيبوا في الحرب الروسية ، ولكن عددهم ليس كبيراً.

وقال في تصريح لبرنامج تلفزيوني إن " منحت عوائل القتلى فيزا لاعتبارات إنسانية في المقابل".



وانتقد المعلومات التي تتحدّث عن " " أميركي بشأن مشاركة الفصائل بالحكومة المقبلة، قائلاً: "هل هناك انتداب أميركي على ؟".