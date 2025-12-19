تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إقامة قاعدة ومفاعل نووي على القمر.. ترامب يعلن أهداف الفضاء الأميركية

Lebanon 24
19-12-2025 | 02:25
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه على إعادة الأميركيين إلى القمر في أسرع وقت ممكن، مع منح استكشاف المريخ أولوية أقل، وذلك ضمن مرسوم رئاسي جديد يحدد السياسة الفضائية للولايات المتحدة.

وينص المرسوم على إقامة قاعدة قمرية بحلول عام 2030 وتركيب مفاعل نووي على سطح القمر، ضمن رؤية لتعزيز الدور الريادي الأميركي في الفضاء، وتهيئة الطريق لمستقبل الاستكشاف المريخي، بالإضافة إلى تحفيز الجيل المقبل من المستكشفين الأميركيين.

وتضع الوثيقة عودة البشر إلى القمر كأولوية مطلقة بحلول عام 2028 ضمن برنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا، الذي أعلن عنه خلال ولاية ترامب الأولى.

ويُذكر أن مهمة أرتميس 3، المقرر إطلاقها منتصف عام 2027 لإعادة رواد فضاء أميركيين إلى القمر، تأجلت عدة مرات، ومن المرجح أن تتأخر مجددًا بسبب عدم جاهزية مركبة الهبوط القمرية لشركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، بحسب خبراء الفضاء.
