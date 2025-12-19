إقامة قاعدة ومفاعل نووي على القمر.. ترامب يعلن أهداف الفضاء الأميركية

أكد الرئيس الأميركي ، عزمه على إعادة إلى القمر ، مع منح استكشاف أولوية أقل، وذلك ضمن مرسوم رئاسي جديد يحدد السياسة الفضائية للولايات المتحدة.



وينص إقامة قاعدة قمرية بحلول عام 2030 وتركيب مفاعل نووي على سطح القمر، ضمن رؤية لتعزيز الدور الريادي الأميركي في الفضاء، وتهيئة الطريق لمستقبل الاستكشاف المريخي، بالإضافة إلى تحفيز الجيل المقبل من المستكشفين الأميركيين.



وتضع الوثيقة عودة البشر إلى القمر كأولوية مطلقة بحلول عام 2028 ضمن برنامج أرتميس التابع لوكالة ، الذي أعلن عنه خلال ولاية الأولى.



ويُذكر أن مهمة أرتميس 3، المقرر إطلاقها منتصف عام 2027 لإعادة رواد فضاء أميركيين إلى القمر، تأجلت عدة مرات، ومن المرجح أن تتأخر مجددًا بسبب عدم جاهزية مركبة الهبوط القمرية لشركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ، بحسب خبراء الفضاء.

