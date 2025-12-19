الاستعلامات المصرية: نرفض المساس بوحدة السودان

أكد رئيس رشوان، أن من المهم عدم تجاوز الخطوط الحمراء لمصر في ، مؤكداً موقف الثابت تجاه دعم استقرار ووحدة .

وأوضح رشوان في تصريحات لـ "العربية/الحدث" أن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان قائمة، وتشمل مواجهة أي مخاطر أو تهديدات تمس أمن البلدين.



وشدد على أن مصر ترفض أي تهديد لوحدة السودان من أي طرف كان، بما في ذلك محاولات فرض حكومة موازية، مؤكداً القاهرة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه.