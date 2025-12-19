تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الاستعلامات المصرية: نرفض المساس بوحدة السودان
Lebanon 24
19-12-2025
|
02:36
أكد رئيس
الهيئة العامة للاستعلامات
المصرية
ضياء
رشوان، أن من المهم عدم تجاوز الخطوط الحمراء لمصر في
السودان
، مؤكداً موقف
القاهرة
الثابت تجاه دعم استقرار ووحدة
الدولة السودانية
.
وأوضح رشوان في تصريحات لـ "العربية/الحدث" أن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان قائمة، وتشمل مواجهة أي مخاطر أو تهديدات تمس أمن البلدين.
وشدد على أن مصر ترفض أي تهديد لوحدة السودان من أي طرف كان، بما في ذلك محاولات فرض حكومة موازية، مؤكداً
التزام
القاهرة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه.
