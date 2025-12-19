تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
ضربات أميركية على قاربين "مشبوهين".. يوقع عدداً من القتلى
Lebanon 24
19-12-2025
|
02:55
أعلن الجيش الأميركي، أنه قتل 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات عقب استهدافه قاربين في
المحيط الهادئ
، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العملية العسكرية الأميركية لمكافحة التهريب إلى نحو 104.
وتنفذ
إدارة ترامب
مثل هذه الضربات في
البحر الكاريبي
وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر، لكنها لم تقدم أي دليل دامغ على تورط القوارب في التهريب، ما يثير الجدل بشأن شرعية العمليات.
وذكرت
القيادة الجنوبية
الأميركية في بيان على منصة إكس أن الضربات الأخيرة استهدفت قاربين في المياه الدولية كانا "يشاركان في عمليات تهريب المخدرات".
Advertisement
