ضربات أميركية على قاربين "مشبوهين".. يوقع عدداً من القتلى

أعلن الجيش الأميركي، أنه قتل 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات عقب استهدافه قاربين في ، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العملية العسكرية الأميركية لمكافحة التهريب إلى نحو 104.





وتنفذ مثل هذه الضربات في وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر، لكنها لم تقدم أي دليل دامغ على تورط القوارب في التهريب، ما يثير الجدل بشأن شرعية العمليات.



وذكرت الأميركية في بيان على منصة إكس أن الضربات الأخيرة استهدفت قاربين في المياه الدولية كانا "يشاركان في عمليات تهريب المخدرات".

