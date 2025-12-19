تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إنزال جوي عراقي في سوريا.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
19-12-2025 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1457318-639017359693435631.jfif
Doc-P-1457318-639017359693435631.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس الخميس عملية إنزال جوي ناجحة في الأراضي السورية، أسفرت عن اعتقال مطلوبين للقضاء العراقي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية إنه تم القبض على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي بعملية لخلية الصقور داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الجانب السوري ودعم التحالف الدولي.

وذكر بيان للخلية، أنه "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة، وبعملية نوعية لرجال خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت قوة محمولة جوا من هذه الخلية البطلة، وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية وبإسناد فني ودعم من التحالف الدولي، من تنفيذ إنزال جوي على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي شمال شرقي سوريا داخل الأراضي السورية وإلقاء القبض عليهما".

وأضاف البيان، أن "هذه العمليات تعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود وتحمي المصالح الوطنية".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات عراقية نفّذت إنزالاً جويّاً شرقي سوريا
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يقول إن عناصر من قوات الأمن نفذت إنزالا داخل سوريا للقبض على مطلوبين
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط إنزال لقوات أوكرانية خاصة في دونيتسك والقضاء على جميع أفرادها
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي وباراك مبعوث ترمب يبحثان جهود دعم استقرار سوريا
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24

المصالح الوطنية

التحالف الدولي

وزارة الداخلية

قوات الأمن

الدول على

العراقية

شمال شرق

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:52 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2025-12-19
Lebanon24
04:53 | 2025-12-19
Lebanon24
04:32 | 2025-12-19
Lebanon24
03:53 | 2025-12-19
Lebanon24
03:52 | 2025-12-19
Lebanon24
03:30 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24