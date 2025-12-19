إنزال جوي عراقي في سوريا.. هذه تفاصيله

نفذت قيادة العمليات المشتركة أمس الخميس عملية إنزال جوي ناجحة في الأراضي ، أسفرت عن اعتقال مطلوبين للقضاء .وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية إنه تم القبض على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي بعملية لخلية الصقور داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الجانب السوري ودعم .وذكر بيان للخلية، أنه "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة، وبعملية نوعية لرجال خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ، تمكنت قوة محمولة جوا من هذه الخلية البطلة، وبالتنسيق مع السورية وبإسناد فني ودعم من التحالف الدولي، من تنفيذ إنزال جوي على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي شمال شرقي داخل الأراضي السورية وإلقاء القبض عليهما".وأضاف البيان، أن "هذه العمليات تعزز قدرة مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود وتحمي ".