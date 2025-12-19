واشنطن تفرض عقوبات على 29 سفينة وشركة إيرانية

فرضت الولايات المتحدة
، عقوبات على 29 سفينة وشركة إدارة سفن، ضمن جهودها لاستهداف ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني
، المسؤول عن تصدير النفط
والمنتجات البترولية الإيرانية
بشكل غير قانوني. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه السفن والشركات نقلت منتجات بمئات الملايين من الدولارات عبر ممارسات شحن خادعة.
وأشار وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حرمان إيران
من عائدات النفط التي تُستخدم لتمويل برامجها العسكرية وبرامج التسلح. ويضم "أسطول الظل" عادة سفنًا قديمة، وملكيتها غامضة، وغالبًا ما تبحر دون تأمين شامل وفق المعايير الدولية.
وجاءت هذه العقوبات
بعد احتجاز الولايات المتحدة لناقلة النفط "سكيبر" قبالة سواحل فنزويلا في 10 كانون الأول، وهي كانت تنقل نفطًا فنزويليًا، وكانت مُدرجة سابقًا ضمن العقوبات الأميركية لنقلها النفط الإيراني. وتعد هذه الإجراءات استمرارًا لجهود واشنطن
منذ عام 2022 للضغط على إيران للحد من أنشطتها النفطية غير المشروعة.
وتأتي العقوبات في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران بعد خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، والتي شهدت لاحقًا حربًا جوية استمرت 12 يومًا في حزيران، استهدفت خلالها إسرائيل
والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية. وتقول الولايات المتحدة إن العقوبات تستهدف البرنامج النووي
الإيراني ودعم طهران
لميليشيات مسلحة في الشرق الأوسط
، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي لأغراض مدنية. (العربية)