واشنطن تفرض عقوبات على 29 سفينة وشركة إيرانية

فرضت ، عقوبات على 29 سفينة وشركة إدارة سفن، ضمن جهودها لاستهداف ما يُعرف بـ"أسطول الظل" ، المسؤول عن تصدير والمنتجات البترولية بشكل غير قانوني. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه السفن والشركات نقلت منتجات بمئات الملايين من الدولارات عبر ممارسات شحن خادعة.



وأشار وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حرمان من عائدات النفط التي تُستخدم لتمويل برامجها العسكرية وبرامج التسلح. ويضم "أسطول الظل" عادة سفنًا قديمة، وملكيتها غامضة، وغالبًا ما تبحر دون تأمين شامل وفق المعايير الدولية.



وجاءت هذه بعد احتجاز الولايات المتحدة لناقلة النفط "سكيبر" قبالة سواحل فنزويلا في 10 كانون الأول، وهي كانت تنقل نفطًا فنزويليًا، وكانت مُدرجة سابقًا ضمن العقوبات الأميركية لنقلها النفط الإيراني. وتعد هذه الإجراءات استمرارًا لجهود منذ عام 2022 للضغط على إيران للحد من أنشطتها النفطية غير المشروعة.



وتأتي العقوبات في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران بعد خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، والتي شهدت لاحقًا حربًا جوية استمرت 12 يومًا في حزيران، استهدفت خلالها والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية. وتقول الولايات المتحدة إن العقوبات تستهدف البرنامج الإيراني ودعم لميليشيات مسلحة في ، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي لأغراض مدنية. (العربية)

Advertisement