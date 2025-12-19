مستشار الدعم السريع: تقرير الأمم المتحدة بشأن مخيم زمزم مضلل

قال ، المستشار القانوني لقوات الدعم السريع، إن تقرير المتعلق بأحداث مخيم زمزم يفتقر إلى الحياد، واصفاً إياه بأنه مضلل وغير دقيق في توصيف الوقائع على الأرض.

وأوضح مختار في تصريحات لـ العربية/الحدث أن الشهادات التي استند إليها التقرير الأممي بشأن مخيم زمزم مفبركة ولا تعكس الحقيقة، مشيراً إلى أن التقرير تجاهل معطيات ميدانية أساسية، واعتمد على مصادر غير موثوقة.



وفيما يتعلق بالأوضاع في مدينة ، أقرّ مستشار الدعم السريع بوقوع تجاوزات، مؤكداً أن القوات قامت بإدانتها بشكل واضح، وأنها لا تمثل نهج أو تعليمات القيادة.



وأضاف أن العناصر المنفلتة التي تورطت في هذه التجاوزات تخضع للتحقيق، مشدداً على أنه لا مشكلة لدى الدعم السريع في محاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات.



وفي سياق متصل، اعتبر مختار أن الأجنبية المفروضة على قادة الدعم السريع ذات طابع سياسي، مؤكداً رفض القوات لهذه الإجراءات، ومتهماً أطرافاً دولية بتوظيف الملف السوداني لتحقيق أجندات سياسية.