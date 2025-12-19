تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مستشار الدعم السريع: تقرير الأمم المتحدة بشأن مخيم زمزم مضلل

Lebanon 24
19-12-2025 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1457349-639017385370945564.webp
Doc-P-1457349-639017385370945564.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال محمد مختار، المستشار القانوني لقوات الدعم السريع، إن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بأحداث مخيم زمزم يفتقر إلى الحياد، واصفاً إياه بأنه مضلل وغير دقيق في توصيف الوقائع على الأرض.
وأوضح مختار في تصريحات لـ العربية/الحدث أن الشهادات التي استند إليها التقرير الأممي بشأن مخيم زمزم مفبركة ولا تعكس الحقيقة، مشيراً إلى أن التقرير تجاهل معطيات ميدانية أساسية، واعتمد على مصادر غير موثوقة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في مدينة الفاشر، أقرّ مستشار الدعم السريع بوقوع تجاوزات، مؤكداً أن القوات قامت بإدانتها بشكل واضح، وأنها لا تمثل نهج أو تعليمات القيادة.

وأضاف أن العناصر المنفلتة التي تورطت في هذه التجاوزات تخضع للتحقيق، مشدداً على أنه لا مشكلة لدى الدعم السريع في محاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات.

وفي سياق متصل، اعتبر مختار أن العقوبات الأجنبية المفروضة على قادة الدعم السريع ذات طابع سياسي، مؤكداً رفض القوات لهذه الإجراءات، ومتهماً أطرافاً دولية بتوظيف الملف السوداني لتحقيق أجندات سياسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: ألف قتيل بهجوم للدعم السريع على مخيم زمزم
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف مدني في نيسان خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مخيم في دارفور بالسودان
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس السيادة في السودان: قوات الدعم السريع قصفت مقر الأمم المتحدة في كادقلي بولاية جنوب كردفان
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: النزاع العنيف يتواصل في السودان وهجمات الجيش وقوات الدعم السريع تتوالى
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

الأمم المتحدة

محمد مختار

العقوبات

السودان

سوداني

محمد م

الفاشر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:32 | 2025-12-19
Lebanon24
07:29 | 2025-12-19
Lebanon24
07:25 | 2025-12-19
Lebanon24
07:00 | 2025-12-19
Lebanon24
06:38 | 2025-12-19
Lebanon24
06:31 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24