تقديرا لشجاعته.. بطل أستراليا أحمد الأحمد يتسلم مكافأة مالية كبيرة هذه قيمتها

تقديرا لشجاعته الكبيرة، حصل بطل لقطة مواجهة الهجوم المسلح في على مكافأة مالية كبيرة، من المواطنين الأستراليين وأشخاص من حول العالم،



وقُدّم شيك بقيمة 2.5 مليون دولار للأسترالي، أو ما يعادل 1.65 مليون دولار أميركي، إلى أحمد الأحمد، وهو من أصول ، تقديرا لشجاعته بعد أن تمكن من التصدي لأحد المهاجمين وتجريده من سلاحه خلال الهجوم الذي وقع في منطقة بونداي بأستراليا.



وجرى تسليم من قبل صانع المحتوى المعروف على منصة إنستغرام زاكيري ديرينيوفسكي، الذي وثّق لحظة اللقاء في مقطع فيديو نُشر على حسابه.



وأوضح ديرينيوفسكي أن المبلغ جُمِع من خلال تبرعات نحو 43 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، دعما للأحمد ومكافأة له على تصرفه البطولي.



وظهر الأحمد في الفيديو وهو يرقد على سرير المستشفى، واضعا جبيرة طبية على يده اليسرى، بعد أن أُصيب بعدة طلقات نارية في كتفه خلال الحادثة.



وعند تسلّمه الشيك، قال الأحمد متسائلا: "هل أستحق ذلك؟"، مضيفا: "عندما أنقذ الناس، أفعل ذلك من قلبي"، في حديثه عن الهجوم الذي وقع خلال احتفال بعيد حانوكا.











