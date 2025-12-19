تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
عربي-دولي
تقديرا لشجاعته.. بطل أستراليا أحمد الأحمد يتسلم مكافأة مالية كبيرة هذه قيمتها
Lebanon 24
19-12-2025
|
03:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقديرا لشجاعته الكبيرة، حصل بطل لقطة مواجهة الهجوم المسلح في
أستراليا
أحمد الأحمد
على مكافأة مالية كبيرة، من المواطنين الأستراليين وأشخاص من حول العالم،
وقُدّم شيك بقيمة 2.5 مليون دولار للأسترالي، أو ما يعادل 1.65 مليون دولار أميركي، إلى أحمد الأحمد، وهو من أصول
سورية
، تقديرا لشجاعته بعد أن تمكن من التصدي لأحد المهاجمين وتجريده من سلاحه خلال الهجوم الذي وقع في منطقة بونداي بأستراليا.
وجرى تسليم
الشيك
من قبل صانع المحتوى المعروف على منصة إنستغرام زاكيري ديرينيوفسكي، الذي وثّق لحظة اللقاء في مقطع فيديو نُشر على حسابه.
وأوضح ديرينيوفسكي أن المبلغ جُمِع من خلال تبرعات نحو 43 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، دعما للأحمد ومكافأة له على تصرفه البطولي.
وظهر الأحمد في الفيديو وهو يرقد على سرير المستشفى، واضعا جبيرة طبية على يده اليسرى، بعد أن أُصيب بعدة طلقات نارية في كتفه خلال الحادثة.
وعند تسلّمه الشيك، قال الأحمد متسائلا: "هل أستحق ذلك؟"، مضيفا: "عندما أنقذ الناس، أفعل ذلك من قلبي"، في حديثه عن الهجوم الذي وقع خلال احتفال
يهودي
بعيد حانوكا.
رئيس وزراء أستراليا لـ "أحمد الأحمد": أنت بطل عرضت نفسك للخطر لإنقاذ الآخرين
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا لـ "أحمد الأحمد": أنت بطل عرضت نفسك للخطر لإنقاذ الآخرين
19/12/2025 14:37:33
19/12/2025 14:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريّ أحمد الأحمد "بطل سيدني" تلقى تهديدات بالقتل
Lebanon 24
السوريّ أحمد الأحمد "بطل سيدني" تلقى تهديدات بالقتل
19/12/2025 14:37:33
19/12/2025 14:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو أحمد الأحمد؟ الرجل الذي واجه مطلق النار على شاطئ بوندي في أستراليا
Lebanon 24
من هو أحمد الأحمد؟ الرجل الذي واجه مطلق النار على شاطئ بوندي في أستراليا
19/12/2025 14:37:33
19/12/2025 14:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر مكافأة في تاريخ البطولة.. كم بلغت قيمة الجوائز المالية في كأس العرب؟
Lebanon 24
أكبر مكافأة في تاريخ البطولة.. كم بلغت قيمة الجوائز المالية في كأس العرب؟
19/12/2025 14:37:33
19/12/2025 14:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الأحمد
الأسترالي
أحمد على
أحمد ف
أحمد م
يهودي
الشيك
تابع
في غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض خلال انتظار الاجلاء الطبي
Lebanon 24
في غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض خلال انتظار الاجلاء الطبي
07:32 | 2025-12-19
19/12/2025 07:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا.. ماذا يعني إلغاء "قانون قيصر"؟
Lebanon 24
سوريا.. ماذا يعني إلغاء "قانون قيصر"؟
07:29 | 2025-12-19
19/12/2025 07:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لا يستبعد اندلاع حرب مع فنزويلا
Lebanon 24
ترامب لا يستبعد اندلاع حرب مع فنزويلا
07:25 | 2025-12-19
19/12/2025 07:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات النفط في قلب الأزمة… ما أهداف ترامب من التصعيد مع فنزويلا؟
Lebanon 24
شركات النفط في قلب الأزمة… ما أهداف ترامب من التصعيد مع فنزويلا؟
07:00 | 2025-12-19
19/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أستراليا تطلق برنامجا لشراء الأسلحة بعد هجوم بونداي الدامي
Lebanon 24
أستراليا تطلق برنامجا لشراء الأسلحة بعد هجوم بونداي الدامي
06:38 | 2025-12-19
19/12/2025 06:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
10:00 | 2025-12-18
18/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
08:00 | 2025-12-18
18/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
13:55 | 2025-12-18
18/12/2025 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
12:27 | 2025-12-18
18/12/2025 12:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
07:32 | 2025-12-19
في غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض خلال انتظار الاجلاء الطبي
07:29 | 2025-12-19
سوريا.. ماذا يعني إلغاء "قانون قيصر"؟
07:25 | 2025-12-19
ترامب لا يستبعد اندلاع حرب مع فنزويلا
07:00 | 2025-12-19
شركات النفط في قلب الأزمة… ما أهداف ترامب من التصعيد مع فنزويلا؟
06:38 | 2025-12-19
أستراليا تطلق برنامجا لشراء الأسلحة بعد هجوم بونداي الدامي
06:31 | 2025-12-19
سفينة تابعة لميرسك تكمل أول رحلة عبر البحر الأحمر منذ نحو عامين
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
19/12/2025 14:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
19/12/2025 14:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
19/12/2025 14:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
