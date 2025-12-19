إسرائيل تدعو في مجلس الأمن إلى توسيع المنطقة العازلة مع سوريا

طالب مندوب لدى داني دانون بإنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد من العاصمة دمشق وصولًا إلى المنطقة العازلة القائمة، مؤكّدًا أن بلاده لن تسمح بوجود أو أو ، أو أي جماعات مسلّحة أخرى، قرب حدودها الشمالية.



وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، شدد دانون على أن إسرائيل ستدافع عن حدودها ولن تسمح، بحسب تعبيره، لـ"الإرهابيين والمسلحين" بالعمل في محيطها الحدودي.



في المقابل، أكد مندوب لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي دمشق باتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع إسرائيل عام 1974، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل خرق هذه الاتفاقية. وأوضح أن بلاده بحاجة إلى انتشار قواتها الأمنية على الحدود مع إسرائيل لبسط سيادتها عليها.



يُذكر أن المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل أُنشئت بموجب اتفاق فض الاشتباك عام 1974 في هضبة الجولان، وتُعرف بـ«الخط البنفسجي»، وتخضع لمراقبة قوة دولية تابعة للأمم المتحدة، وتفصل بين الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل والمناطق الخاضعة للإدارة السورية. (سكاي نيوز)

