إسرائيل تدعو في مجلس الأمن إلى توسيع المنطقة العازلة مع سوريا

Lebanon 24
19-12-2025 | 04:32
طالب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون بإنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد من العاصمة السورية دمشق وصولًا إلى المنطقة العازلة القائمة، مؤكّدًا أن بلاده لن تسمح بوجود إيران أو حزب الله أو حماس، أو أي جماعات مسلّحة أخرى، قرب حدودها الشمالية.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، شدد دانون على أن إسرائيل ستدافع عن حدودها ولن تسمح، بحسب تعبيره، لـ"الإرهابيين والمسلحين" بالعمل في محيطها الحدودي.

في المقابل، أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي التزام دمشق باتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع إسرائيل عام 1974، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق هذه الاتفاقية. وأوضح أن بلاده بحاجة إلى انتشار قواتها الأمنية على الحدود مع إسرائيل لبسط سيادتها عليها.

يُذكر أن المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل أُنشئت بموجب اتفاق فض الاشتباك عام 1974 في هضبة الجولان، وتُعرف بـ«الخط البنفسجي»، وتخضع لمراقبة قوة دولية تابعة للأمم المتحدة، وتفصل بين الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل والمناطق الخاضعة للإدارة السورية. (سكاي نيوز)
نتنياهو يؤكد: إسرائيل تعتزم البقاء في منطقة عازلة جنوب سوريا
نتنياهو: سنحتفظ بوجودنا في المنطقة العازلة وجبل الشيخ لضمان أمن إسرائيل
الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن لدعم تخفيف العقوبات على سوريا
ميقاتي: المؤسف ان اسرائيل تواصل احتلال نقاط جديدة في الجنوب وتقوم بعدوان موصوف وبانشاء مناطق عازلة
