عملية دهس شاب فلسطيني من قبل مستوطنين في نابلس.. والكاميرات توثق ما حصل

قام مستوطنون إسرائيليون ليل الخميس بدهس فلسطيني عمداً في مشهد وثقته الكاميرات بشارع عمّان في مدينة نابلس قبل أن يفروا من المكان جرياً على الأقدام بعد انقلاب مركبتهم. فيما أصيب الشاب بكسور في القدمين.



وأقر الناطق باسم الجيش بأن المستوطنين دخلوا ودهسوا الشاب الفلسطيني عمداً، مشيرا إلى أن الجيش اعتقل عدداً من الإسرائيليين وحوّلهم لاستكمال الإجراءات لدى الشرطة.



كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية ورشقوها بالحجارة قرب دوار كدوميم، وهي المستوطنة التي يقيم فيها ، شرق قلقيلية، إضافة إلى نصب مجموعة من المستوطنين بوابة حديدية في وادي كفر نعمة غرب مدينة .





Advertisement