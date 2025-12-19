تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عملية دهس شاب فلسطيني من قبل مستوطنين في نابلس.. والكاميرات توثق ما حصل

Lebanon 24
19-12-2025 | 04:53
قام مستوطنون إسرائيليون ليل الخميس بدهس فلسطيني عمداً في مشهد وثقته الكاميرات بشارع عمّان في مدينة نابلس قبل أن يفروا من المكان جرياً على الأقدام بعد انقلاب مركبتهم. فيما أصيب الشاب بكسور في القدمين.

وأقر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن المستوطنين دخلوا ودهسوا الشاب الفلسطيني عمداً، مشيرا إلى أن الجيش اعتقل عدداً من الإسرائيليين وحوّلهم لاستكمال الإجراءات لدى الشرطة.

كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية ورشقوها بالحجارة قرب دوار كدوميم، وهي المستوطنة التي يقيم فيها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، شرق قلقيلية، إضافة إلى نصب مجموعة من المستوطنين بوابة حديدية في وادي كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

الجزيرة: مستوطنون ينهبون ثمار الزيتون من أراض فلسطينية جنوب بلدة عقربا في نابلس
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش قتل فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية دهس في الخليل
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف فنان شاب... هذا ما حصل داخل منزله
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

بتسلئيل سموتريتش

وزير المالية

شاب فلسطيني

الإسرائيلي

رام الله

سموتريتش

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Lebanon24
07:32 | 2025-12-19
Lebanon24
07:29 | 2025-12-19
Lebanon24
07:25 | 2025-12-19
Lebanon24
07:00 | 2025-12-19
Lebanon24
06:38 | 2025-12-19
Lebanon24
06:31 | 2025-12-19
فيديو
