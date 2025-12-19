بوتين يؤكد: جاهزون لتسوية في أوكرانيا استنادا إلى المبادئ المقدمة لوزارة الخارجية عام 2024

أكد استعداد بلاده لإجراء مفاوضات بشأن الصراع الأوكراني استنادا إلى المبادئ المقدمة لوزارة الخارجية عام 2024.



وأضاف اليوم الجمعة أن القوات المسلحة الروسية تواصل إنشاء منطقة آمنة على الحدود مع ، لافتاً إلى أن أكثر من 3500 جندي أوكراني محاصرين بالقرب من كوبيانسك.



وأشاد أثناء المؤتمر الصحافي السنوي الكبير في ، بالمكاسب الأخيرة في أوكرانيا، مؤكداً أن موسكو تتقدّم على طول .

وتابع أن زمام الأمور باتت في يد قواته بالكامل.



وختم قائلا بأن موسكو جاهزة للتسوية، لافتاً إلى أنه لا يلاحظ أي استعداد لهذه الخطوة.







