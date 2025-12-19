تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

بوتين يؤكد: جاهزون لتسوية في أوكرانيا استنادا إلى المبادئ المقدمة لوزارة الخارجية عام 2024

Lebanon 24
19-12-2025 | 04:55
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لإجراء مفاوضات بشأن الصراع الأوكراني استنادا إلى المبادئ المقدمة لوزارة الخارجية عام 2024.

وأضاف بوتين اليوم الجمعة أن القوات المسلحة الروسية تواصل إنشاء منطقة آمنة على الحدود مع أوكرانيا، لافتاً إلى أن أكثر من 3500 جندي أوكراني محاصرين بالقرب من كوبيانسك.

وأشاد أثناء المؤتمر الصحافي السنوي الكبير في موسكو، بالمكاسب الأخيرة في أوكرانيا، مؤكداً أن موسكو تتقدّم على طول الجبهة.
وتابع الرئيس الروسي أن زمام الأمور باتت في يد قواته بالكامل.

وختم قائلا بأن موسكو جاهزة للتسوية، لافتاً إلى أنه لا يلاحظ أي استعداد لهذه الخطوة.


