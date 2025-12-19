تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

حماس تطالب بوقف خروقات إسرائيل قبل الانتقال للمرحلة التالية من هدنة غزة

Lebanon 24
19-12-2025 | 06:01
قال قيادي في حركة حماس إن المحادثات المقررة في مدينة ميامي الجمعة، والرامية للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، يجب أن تفضي إلى وقف ما وصفه بـ"الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية" للهدنة.
وأوضح عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن الشعب الفلسطيني يتوقع من هذه المحادثات وضع حد لما سماه "العربدة الإسرائيلية المستمرة" وإلزام إسرائيل بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ.
ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مسؤولين من قطر ومصر وتركيا في ميامي لمناقشة المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، بحسب مسؤول في البيت الأبيض. وتمثل تركيا في الاجتماع وزير خارجيتها هاكان فيدان.
وخلال الفترة الأخيرة، دعت قطر ومصر، بصفتهما وسيطتين وضامنتين للهدنة، إلى الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق المبني على خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية.
ولا يزال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هشًا، مع تبادل الاتهامات بخرقه، في ظل تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.
بول مرقص: هدفنا أن ينتهي الجيش من حصر السلاح في نهاية العام للانتقال للمرحلة التالية (الجزيرة)
حماس: على الوسطاء الضغط على إسرائيل للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
حماس للعربية: وفدنا في القاهرة يبحث المرحلة التالية من اتفاق غزة
حماس: للضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
وكالة فرانس برس

المكتب السياسي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

