حماس تطالب بوقف خروقات إسرائيل قبل الانتقال للمرحلة التالية من هدنة غزة

قال قيادي في حركة إن المحادثات المقررة في مدينة ميامي الجمعة، والرامية للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، يجب أن تفضي إلى وقف ما وصفه بـ"الخروقات والانتهاكات " للهدنة.

وأوضح عضو للحركة باسم نعيم، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن الشعب الفلسطيني يتوقع من هذه المحادثات وضع حد لما سماه "العربدة الإسرائيلية المستمرة" وإلزام بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مسؤولين من قطر ومصر وتركيا في ميامي لمناقشة المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، بحسب مسؤول في . وتمثل في الاجتماع وزير خارجيتها هاكان فيدان.

وخلال الفترة الأخيرة، دعت قطر ومصر، بصفتهما وسيطتين وضامنتين للهدنة، إلى الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق المبني على خطة للرئيس الأمريكي ، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هشًا، مع تبادل الاتهامات بخرقه، في ظل تدهور الوضع الإنساني في .

