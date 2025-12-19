بوتين يحذّر أوروبا من عواقب وخيمة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة

حذّر الدول الأوروبية من عواقب خطيرة في حال استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل دفاع ، معتبراً أن هذه الخطوة ستقوض الثقة في منطقة اليورو.



وكان قد تردد لأشهر في استخدام الأصول الروسية التي جُمّدت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وتُقدَّر قيمتها بنحو 250 مليار دولار. وبعد مفاوضات مطولة، فشلت الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدامها، ما دفعها إلى اعتماد خطة بديلة.



وأعلنت ، فجر الجمعة، منح أوكرانيا قروضاً بقيمة 90 مليار لتمويل اقتصادها وجيشها حتى عام 2027، بدلاً من اللجوء إلى الأصول المجمدة.



وفي تعليقه على النقاشات الأوروبية، قال إن وصف هذه الخطوة بـ"السرقة" غير دقيق، مضيفاً أن الاستيلاء العلني على الأصول يبقى سرقة، مؤكداً أن أوروبا تحجم عن تنفيذ ذلك بسبب العواقب الوخيمة التي ستترتب عليه.

