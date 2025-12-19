تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

بوتين يحذّر أوروبا من عواقب وخيمة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة

Lebanon 24
19-12-2025 | 06:08
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأوروبية من عواقب خطيرة في حال استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل دفاع أوكرانيا، معتبراً أن هذه الخطوة ستقوض الثقة في منطقة اليورو.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تردد لأشهر في استخدام الأصول الروسية التي جُمّدت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وتُقدَّر قيمتها بنحو 250 مليار دولار. وبعد مفاوضات مطولة، فشلت الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدامها، ما دفعها إلى اعتماد خطة بديلة.

وأعلنت أوروبا، فجر الجمعة، منح أوكرانيا قروضاً بقيمة 90 مليار يورو لتمويل اقتصادها وجيشها حتى عام 2027، بدلاً من اللجوء إلى الأصول المجمدة.

وفي تعليقه على النقاشات الأوروبية، قال بوتين إن وصف هذه الخطوة بـ"السرقة" غير دقيق، مضيفاً أن الاستيلاء العلني على الأصول يبقى سرقة، مؤكداً أن أوروبا تحجم عن تنفيذ ذلك بسبب العواقب الوخيمة التي ستترتب عليه.
