أستراليا تطلق برنامجا لشراء الأسلحة بعد هجوم بونداي الدامي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Lebanon 24
19-12-2025 | 06:38
Doc-P-1457420-639017483721354739.jpg
Doc-P-1457420-639017483721354739.jpg photos 0
أعلنت أستراليا، الجمعة، إطلاق برنامج واسع لشراء الأسلحة النارية المتداولة، بعد أيام من هجوم استهدف تجمعا لليهود على شاطئ بونداي في سيدني وأسفر عن مقتل 15 شخصا.

وشهد الشاطئ، الجمعة، تجمع مئات الأشخاص الذين شكّلوا حلقة بشرية في البحر سباحة وركوب أمواج، تكريما لضحايا الهجوم، على أن تُضاء الشموع الأحد لإحياء ذكراهم.

ووجّهت السلطات الاتهام إلى ساجد أكرم (50 عاما) ونجله نافيد أكرم (24 عاما) بإطلاق النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي "حانوكا"، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات، فيما قُتل الأب خلال الهجوم.

ورجّحت السلطات، في ظل استمرار التحقيقات، أن يكون الاعتداء "مدفوعا بأيديولوجية تنظيم داعش".

وفي أعقاب تعهّد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتشديد العقوبات على التطرف، أعلن عن برنامج لشراء الأسلحة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي مبرر لحيازة هذا العدد الكبير من الأسلحة النارية" في إشارة إلى ست قطع سلاح مرخّصة كان ساجد أكرم يحتفظ بها.

وأوضحت السلطات أنها ستقدّم تعويضات مالية لمالكي الأسلحة الذين يسلّمون "القطع غير الضرورية، والمحظورة حديثا، وغير القانونية"، مشيرة إلى أن هذه العملية ستكون الأكبر منذ حملة عام 1996 التي أعقبت مقتل 35 شخصا في حادثة بورت آرثر، والتي جُمعت خلالها 600 ألف قطعة سلاح خلال عام واحد.

ولا تزال سيدني في حالة استنفار، إذ أوقفت الشرطة سبعة أشخاص في جنوب غرب المدينة للاشتباه بالتخطيط لعمل عنيف قبل أن تُخلي سبيلهم، مؤكدة عدم ثبوت أي صلة لهم بهجوم بونداي وعدم تشكيلهم "أي خطر فوري على أمن المجتمع".

كما تواصل الشرطة التحقيق في احتمال تواصل منفذي الهجوم مع متطرفين خلال إقامتهما في جزيرة مينداناو الفلبينية قبل أسابيع من الهجوم، وهو ما نفته الفلبين، مؤكدة عدم وجود أي تقارير أو أدلة على تلقي المنفذين تدريبات على أراضيها.
