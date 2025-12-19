سوريا.. ماذا يعني إلغاء "قانون قيصر"؟

قال حاكم مصرف المركزي، الحصرية، إن إلغاء "قانون " يزيل حاجزاً قانونياً رئيسياً كان يعيق اندماج سوريا في .



وأوضح الحصرية أن من المرجح أن تبدأ سوريا بتصنيف ائتماني منخفض، معتبراً أن ذلك أمر طبيعي في المراحل الأولى، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.



وأضاف أن إلغاء "قانون قيصر" سيفتح فرصاً مهمة أمام سوريا للحصول على تصنيف ائتماني سيادي، بما يسهم في تحسين قدرتها على الاندماج في الدولية.



