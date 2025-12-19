تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
سوريا.. ماذا يعني إلغاء "قانون قيصر"؟
Lebanon 24
19-12-2025
|
07:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال حاكم مصرف
سوريا
المركزي،
عبدالقادر
الحصرية، إن إلغاء "قانون
قيصر
" يزيل حاجزاً قانونياً رئيسياً كان يعيق اندماج سوريا في
النظام المالي الدولي
.
وأوضح الحصرية أن من المرجح أن تبدأ سوريا بتصنيف ائتماني منخفض، معتبراً أن ذلك أمر طبيعي في المراحل الأولى، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن إلغاء "قانون قيصر" سيفتح فرصاً مهمة أمام سوريا للحصول على تصنيف ائتماني سيادي، بما يسهم في تحسين قدرتها على الاندماج في
الأسواق المالية
الدولية.
