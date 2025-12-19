تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هل انتهت المجاعة في غزة؟

Lebanon 24
19-12-2025 | 08:16
قالت مبادرة "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الجمعة إن المجاعة لم تعد قائمة في قطاع غزة، بعد تحسّن وصول الإمدادات الغذائية الإنسانية والتجارية عقب تنفيذ وقف إطلاق النار "الهش" في "تشرين الأول" ضمن الحرب بين إسرائيل و"حماس". لكن المبادرة شددت على أن الوضع ما زال حرجا.

ويأتي التقييم بعد أربعة أشهر من إعلان المرصد أن نحو 514 ألف شخص، أي قرابة ربع سكان غزة، كانوا يعانون من المجاعة. وحذر التقرير من أن القطاع كله قد يعود إلى خطر المجاعة حتى منتصف "نيسان 2026" في "أسوأ السيناريوهات" إذا تجددت الأعمال القتالية وتوقفت التدفقات الإنسانية والتجارية، ما يعكس "أزمة إنسانية حادة ومستمرة".

وأشار التقرير إلى أنه "لا توجد مناطق مصنفة ضمن مناطق المجاعة"، موضحا أن الوضع "هش للغاية" ويتوقف على استمرار وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية والتجارية بشكل منتظم. كما ذكر أن أكثر من 100 ألف شخص في غزة يعانون "ظروفا كارثية"، مع توقع تراجع العدد إلى نحو 1900 شخص بحلول "نيسان 2026"، فيما يبقى القطاع بأكمله مصنفا في "مرحلة طوارئ" السابقة مباشرة للظروف الكارثية.

ولفت التقرير إلى أنه خلال 12 شهرا مقبلة، يُتوقع أن يعاني قرابة 101 ألف طفل بين 6 أشهر و59 شهرا من سوء تغذية حاد يحتاج إلى علاج، بينهم أكثر من 31 ألف حالة خطيرة، إضافة إلى 37 ألف امرأة حامل ومرضعة يُتوقع أن يواجهن سوء تغذية حادا ويحتجن إلى العلاج.

وفي ما يتعلق بتدفق المساعدات، قال النص إن إسرائيل تسيطر على جميع منافذ الوصول إلى غزة، وإن وكالة "تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة للجيش الإسرائيلي قالت إن ما بين 600 و800 شاحنة تدخل يوميا منذ بدء وقف إطلاق النار في "تشرين الأول" وإن 70% منها مواد غذائية، بينما شككت "حماس" بهذه الأرقام معتبرة أن العدد أقل بكثير من 600 شاحنة. وأكدت منظمات إغاثة الحاجة إلى مساعدات أكبر، واتهمت إسرائيل بمنع دخول مواد أساسية، وهو ما تنفيه إسرائيل.

 
