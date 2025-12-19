رغم الحرب… بطريرك القدس في غزة لافتتاح احتفالات الميلاد

وصل بطريرك للاتين إلى رعية في غزة، في إطار الزيارة الرعوية الميلادية السنوية، إيذانًا بانطلاق احتفالات ، بحسب بيان صادر عن البطريركية ونقلته وكالة "فرانس برس".



وتهدف الزيارة إلى تأكيد عمق الروابط بين رعية العائلة المقدسة في غزة وأبرشية القدس، إضافة إلى الاطلاع ميدانيًا على أوضاع الرعية، بما يشمل الجهود الإنسانية والإغاثية القائمة، ومبادرات إعادة التأهيل الجارية، إلى جانب بحث التطلعات المستقبلية في ظل الظروف الراهنة.







